Tras el anuncio de la muerte de Marjane Satrapi, autora de Persépolis, se reveló que su muerte fue por “tristeza” según su familia, tras la muerte de su esposo Mattias Ripa, por lo que te decimos quién era el actor de origen sueco con detalles como:

¿Quién fue Mattias Ripa, actor y esposo de Marjane Satrapi?

¿Qué edad tenía Mattias Ripa, actor y esposo de Marjane Satrapi?

¿Mattias Ripa tenía esposa?

¿Qué signo zodiacal era Mattias Ripa, actor y esposo de Marjane Satrapi?

¿Mattias Ripa, actor y esposo de Marjane Satrapi tuvo hijos?

¿Qué estudió Mattias Ripa, actor y esposo de Marjane Satrapi?

¿En qué trabajó Mattias Ripa, actor y esposo de Marjane Satrapi?

Mattias Ripa, actor y esposo de Marjane Satrap (Urban Distribution)

¿Quién fue Mattias Ripa, actor y esposo de Marjane Satrapi?

Mattias Ripa fue un actor, productor, guionista y traductor de origen sueco; en el ámbito personal, fue el gran amor y esposo de la célebre dibujante y cineasta franco-iraní Marjane Satrapi, autora de Persépolis, con quien compartió más de 31 años de vida.

Aunque prefirió mantener un perfil alejado de los focos mediáticos, fue el pilar fundamental tanto en la vida personal como en la carrera profesional de su esposa.

A lo largo de su carrera participó en numerosos proyectos artísticos de Satrapi como productor, actor, coproductor y coescritor; diversas fuentes lo describen como una figura clave detrás de la obra cinematográfica de la artista franco-iraní. Se sabe que murió el 8 de abril de 2025.

Mattias Ripa, actor y esposo de Marjane Satrap (Urban Distribution )

¿Qué edad tenía Mattias Ripa, actor y esposo de Marjane Satrapi?

Mattias Ripa nació en Suecia en 1972 y falleció el 8 de abril de 2025, por lo que al momento de su muerte tenía 53 años de edad.

¿Mattias Ripa tenía esposa?

Sí, Mattias Ripa estaba casado con Marjane Satrapi. La pareja se conoció en París cuando Ripa llegó como estudiante de intercambio universitario y, según relatos publicados tras su fallecimiento, se casaron aproximadamente un año después en Estocolmo. Permanecieron juntos durante décadas hasta la muerte de Ripa en 2025.

Mattias Ripa, actor y esposo de Marjane Satrap (Especial )

¿Qué signo zodiacal era Mattias Ripa, actor y esposo de Marjane Satrapi?

No se conoce públicamente su fecha exacta de nacimiento de Mattias Ripa, únicamente que nació en 1972.

Debido a la falta de un día y mes confirmados, no es posible determinar con certeza su signo zodiacal.

¿Mattias Ripa, actor y esposo de Marjane Satrapi tuvo hijos?

No existen registros públicos confiables que indiquen que Mattias Ripa y Marjane Satrapi tuvieran hijos. En las biografías y perfiles disponibles sobre ambos no se mencionan descendientes; aunque en algunas notas se dice que ambos decidieron no tener hijos.

Mattias Ripa, actor y esposo de Marjane Satrap (Urban Distribution)

¿Qué estudió Mattias Ripa, actor y esposo de Marjane Satrapi?

Mattias Ripa tenía formación en economía siendo economista de formación antes de dedicarse plenamente a la producción audiovisual y a colaborar en los proyectos artísticos de Satrapi.

Mattias Ripa, actor y esposo de Marjane Satrap (Especial )

¿En qué trabajó Mattias Ripa, actor y esposo de Marjane Satrapi?

A lo largo de su trayectoria, Mattias Ripa trabajó como productor, actor, guionista y financiador de proyectos cinematográficos y audiovisuales.

Colaboró desde los primeros trabajos de Marjane Satrapi y participó en prácticamente todas sus producciones, desempeñando distintas funciones detrás y delante de las cámaras. Su labor fue especialmente relevante en el desarrollo de las películas y proyectos audiovisuales asociados a la obra de la autora de Persépolis.

También tuvo un rol clave en el éxito internacional de su esposa, ya que trabajó directamente como uno de los traductores de la mundialmente famosa novela gráfica Persépolis.

En su faceta como actor, Ripa formó parte del elenco de la película francesa de comedia La Bande des Jotas (2012) o The Gang of the Jotas, la cual fue dirigida por su propia esposa, interpretando al personaje de Nils; también participó en Dear Paris (2024), última película dirigida por Satrapi.