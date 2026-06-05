James Rodríguez, capitán de la Selección de Colombia, habría hecho un desplante a Antonella Petro Alcocer, la hija de Gustavo Petro, por su disgusto al gobierno del país.

En el video que evidenció lo que presuntamente sucedió, se puede ver la felicidad de Antonella Petro al saludar a James Rodríguez, pero enseguida se notó que la ilusión se fracturó luego de que el futbolista no respondió a su llamado fanático.

El gesto de rechazo de James Rodríguez a la hija de Gustavo Petro cuando le pidió una foto

El 4 de junio de 2026 Gustavo Petro, presidente de Colombia, presidió un evento en la base aérea de CATAM, donde tuvo acercamiento con la Selección de futbol del país.

Sin embargo, esto ocurre en el contexto de las elecciones de Colombia y la decisión política sobre el futuro del país.

Respecto a ello, en redes sociales ha llamado la atención el gesto que el capitán James Rodríguez, tuvo con la hija de Gustavo Petro cuando esta le pidió una fotografía.

Tras haber entregado el pabellón nacional a la Selección de Colombia, cada uno de los jugadores saludaron a Gustavo Petro, Antonella Petro y otros asistentes.

Fue ahí que un video captó el momento en que la hija de Gustavo Petro le pidió una fotografía a James Rodríguez cuando lo saludó. Sin embargo, él simplemente siguió sin pronunciar una sola palabra.

Incluso se puede ver a Antonella Petro voltear a ver nuevamente a Rodríguez en busca de una respuesta, pero él simplemente siguió de largo.

“James, te puedo pedir una foto”, dice Antonella, hija de @petrogustavo a James Rodríguez, pero él hace mala cara y la ignora. En serio, uno puede tener diferencias con Petro, pero es increíble cómo pudo hacerle esto a una niña que solo le tiene admiración pic.twitter.com/0IoBhQAHn6 — David Rozo (@DonIzquierdo_) June 5, 2026

Aunque aún no hay una postura por James Rodríguez sobre la acción que tuvo con Antonella Petro, se cree que su gesto fue muestra del disgusto que tiene sobre la presidencia de Gustavo Petro.

Esto además, de que en la segunda vuelta de las elecciones en Colombia que están por hacerse, se definirá si sigue el gobierno con un cercano a Petro.

Hija de Gustavo Petro es amante del futbol

Antonella Petro fue ignorada cuando le pidió una fotografía a James Rodríguez, lo que ha desatado crítica porque la hija menor del presidenta de Colombia es una amante del futbol.

Según lo mostrado en sus redes sociales, desde que Antonella Petro era una niña practica futbol y es el deporte en el que se mantiene en la actualidad.

De ahí la desilusión que posiblemente la joven tuvo al ser ignorada por el capitán de la Selección de Colombia.