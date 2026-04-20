La mañana del lunes 20 de abril de 2026 se registró una balacera en Teotihuacán, Estado de México, que dejó dos personas muertas, incluido el agresor, quien vestía camisa a cuadros y pantalón táctico.

Aunque los primeros reportes indicaban que la balacera comenzó por una discusión entre el atacante y un grupo de extranjeros, las pruebas reunidas sugieren que no fue una riña espontánea, sino un hecho planeado.

¿Quién fue el agresor en Teotihuacán? Balacera que dejó dos muertos (Michelle Rojas / SDPnoticias )

Cronología: Joven mexicano estaría detrás de la balacera en Teotihuacán

Poco antes del mediodía del 20 de abril, decenas de familias se encontraban en la cima de la Pirámide de la Luna en Teotihuacán, cuando de un momento a otro comenzaron a escucharse disparos y desataron pánico.

Las balas provocaron la muerte de una mujer canadiense de 32 años, mientras que otras cinco personas extranjeras también fueron alcanzadas por disparos de un arma corta.

Según testigos, los turistas habían sido tomados como rehenes, sin que hasta ahora se sepa el motivo.

“Los tenía como rehenes (a los turistas). Había otra chica y yo pensé que le iba a disparar por la espalda, pero la dejó ir” Testigo

El responsable habría sido un joven de la Ciudad de México -según indicaba su INE- que llevaba una camiseta con referencia a los tiroteos en escuelas de Estados Unidos y que después decidió quitarse la vida.

armas de atacante en Teotihuacán (Especial)

Ataque en Teotihuacán revive símbolos de Columbine

El ataque del 20 de abril en Teotihuacán ha generado inquietud por las posibles referencias a la Masacre de Columbine, uno de los episodios más conocidos de violencia armada en Estados Unidos.

De acuerdo con reportes, el atacante portaba una camiseta con la leyenda “Selección Natural”, una frase asociada a Eric Harris, uno de los responsables del tiroteo de 1999.

Este elemento, junto con la coincidencia de la fecha —20 de abril, día en que ocurrió la masacre de Columbine—, ha sido mencionado como un posible guiño simbólico en este hecho.

¿Quiénes son las víctimas del ataque en Teotihuacán?

Algunas de las identidades reveladas de los heridos en la balacera en Teotihuacán, son: