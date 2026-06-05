Por la segunda vuelta de las elecciones en Colombia, se usó la imagen de Iván Cepeda junto a Shakira como promocional para su campaña, pero la cantante ya se deslindó.

Shakira de 49 años de edad, dijo no respaldar a “ningún candidato” y dijo respetar el derecho que los colombianos tienen a la libre elección.

Shakira aclara que no apoya a nadie en las elecciones de Colombia

La segunda vuelta de las elecciones en Colombia están por suceder el 21 de junio. Sin embargo, simpatizantes con Iván Cepeda decidieron hacer una imagen con Shakira para su campaña, lo que hizo a la cantante deslindarse de forma inmediata.

En redes sociales se difundió una imagen donde se ve a Iván Cepeda con Aída Quilcué y Shakira apoyando el “Pacto Histórico” llamando a la “manada de lobos” de la cantante a manifestarse por una mejor educación.

Uso de imagen de Shakira en campaña de Iván Cepeda por las elecciones de Colombia. (Especial)

Sin embargo, en un comunicado Shakira rechazó estar apoyando a Iván Cepeda en las elecciones de Colombia y aclaró que no lo hace con ninguno de los candidatos a la presidencia.

La cantante aseguró que aunque tiene un compromiso con Colombia, también lo tiene con “su democracia y el derecho de casa colombiano a elegir libremente”, por lo que externó que quiere que las elecciones tengan transparencia y ambiente de paz.

“No respaldo a ningún candidato, ni he autorizado el uso de mi imagen en ninguna campaña”. Shakira, cantante.

Ante el comunicado de Shakira, se han eliminado los post de redes sociales que la cantante no autorizó.