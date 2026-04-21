La Fiscalía General de la República (FGR) anunció la apertura formal de una carpeta de investigación por la balacera registrada en la zona arqueológica de Teotihuacán.

En un esfuerzo conjunto con las autoridades ministeriales del Estado de México, la FGR se ha comprometido a desplegar la totalidad de su capacidad operativa y técnica para esclarecer los pormenores de este ataque armado en Teotihuacán.

FGR investigará motivos de balacera en Teotihuacán

Tras la identificación de Julio César Jasso Ramírez -de 27 años de edad- como el tirador en la zona arqueológica de Teotihuacán, la FGR dio a conocer que inició una investigación para esclarecer los hechos.

En primera instancia, la FGR manifestó que atenderá de manera personalizada a las familias de las víctimas de la balacera en Teotihuacán, cuyo saldo fue una turista muerta y 13 heridos.

Asimismo, se tiene conocimiento de la muerte de una segunda persona, la cual sería el presunto agresor, por lo que las causas de su muerte ya se investigan por la propia

Elementos de Protección Civil bajan uno de los dos cuerpos tras suscitarse un tiroteo en la parte alta de la Pirámide de la Luna (Axel Sánchez)

La FGR manifestó que se llevarán a cabo todas las diligencias legales indispensables para asegurar que los hechos ocurridos en Teotihuacán sean resueltos conforme a derecho.

En este sentido, señalaron que la difusión de nuevos hallazgos se realizará de manera estratégica, respetando siempre el sigilo que exige la recolección de evidencias.

Con este despliegue, el gobierno federal busca fortalecer la vigilancia y la procuración de justicia en uno de los puntos turísticos más emblemáticos del territorio nacional.