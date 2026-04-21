La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que los sitios arqueológicos no tienen detectores de metales y por ello el causante del ataque en Teotihuacán pudo ingresar un arma.

Sin embargo, en la zona arqueológica de Monte Albán, Oaxaca, pese a que sí hay detectores de metales, estos no sirven.

Claudia Sheinbaum confirma falta de detectores de metales en sitios arqueológicos como Teotihuacán

El 20 de abril de 2026, ocurrió un ataque en Teotihuacán, Estado de México, que provocó una próxima instalación de detectores de metales en sitios arqueológicos, anunció Sheinbaum.

Tras el ataque en Teotihuacán que dejó dos fallecidos y personas heridas, la presidenta de México anunció en la mañanera del 21 de abril de 2026, que se instalarían detectores de metales.

La presidenta confirmó que si la persona que provocó la balacera ingresó a Teotihuacán con un arma de fuego, una blanca y cartuchos, fue porque no existen los detectores de metales en sitios arqueológicos.

Sin embargo, señaló que a partir del hecho violento, se instalarán “arcos de seguridad” como prevención a que un hecho así se vuelva a repetir.

Por otra parte, explicó que la inexistencia de estas vallas de seguridad se debía a que “no se habían presentado” situaciones que ameritaran su colocación.

“No hay arcos de seguridad en los sitios arqueológicos, nunca ha habido. ¿Por qué? Porque no se habían presentado estas situaciones (...) pero ahora tiene que haber mayores revisiones para que nadie acceda con un arma de fuego a un sitio arqueológico o lugar público”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Claudia Sheinbaum explicó que si bien en la reapertura no habrá aún detectores de metales, sí habrá mayor presencia de Guardia Nacional (GN) en lo que se instalan los “arcos”.

Asimismo, sostuvo que las investigaciones sobre el causante del ataque en Teotihuacán sigue en curso, así como la cronología sobre los hechos violentos.

Monte Albán sí tiene detectores de metales, pero no sirven

Tras el ataque en Teotihuacán, se instalarán detectores de metales en los sitios arqueológicos. Sin embargo, se expuso que en Oaxaca sí hay, aunque son inútiles porque no sirven.

En un reporte con Azucena Uresti, se advirtió que en Monte Albán sí hay detectores de metal, pero estos no funcionan porque no suenan ni con el ingreso de monedas, por ejemplo.

Por otra parte, explicó que para ingresar a la zona arqueológica de Oaxaca, no precisamente se puede hacer por el acceso principal, pues existen accesos traseros por el Cerro del Jaguar que han pasado desapercibidos por las autoridades.