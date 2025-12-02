Manuel Añorve, coordinador de la bancada del PRI en el Senado, prevé que hoy mismo Claudia Sheinbaum enviará la terna de aspirantes a la Fiscalía General de la República (FRG).

Esta declaración se dio luego de que el pleno del Senado aprobara con 88 votos a favor la lista de los 10 aspirantes a la FGR para cubrir el cargo del fiscal Alejandro Gertz Manero.

Sesión ordinaria del Senado de la República (Mario Jasso)

Manuel Añorve espera que Sheinbaum envíe hoy la terna de la FGR al Senado para elegir a un titular el miércoles

Tras la aprobación de los 10 candidatos para dirigir la FGR, el senador Manuel Añorve reveló a la prensa que se espera recibir hoy la terna final de la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con el senador del PRI, la terna podría llegar al Senado durante la tarde-noche de hoy o durante las primeras horas de mañana, pero adelantó que pronto se elegirá un titular definitivo de la FGR.

Manuel Añorve expresó que se espera tener un titular definitivo de la FGR para mañana miércoles 3 de diciembre, cuya persona saldrá de la lista de 10 candidatos enviada a Sheinbaum:

Cabe mencionar que en esta lista final fue eliminado Alfredo Barrera Flores y en su lugar entró Félix Roel Herrera Antonio.