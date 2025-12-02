El pleno del Senado aprobó el martes 2 de diciembre de 2025 la lista de 10 aspirantes que buscan dirigir la Fiscalía General de la República (FGR) tras la salida de Alejandro Gertz Manero.

La lista fue aprobada con 88 votos a favor, 28 en contra y cinco abstenciones, por lo que ahora la lista pasará a la jefa del Poder Ejecutivo, quien seleccionará los tres mejores perfiles.

Buscan titular de la FGR (Cortesía )

Senado aprueba lista de 10 aspirantes clave para la FGR

De acuerdo con la información, los aspirantes semifinalistas en el proceso de elección del nuevo titular de la FGR son:

Cabe mencionar que tras la salida de Alejandro Gertz Manero, Ernestina Godoy Ramos, exconsejera jurídica de Claudia Sheinbaum, asumió el cargo de titular interina de la FGR.