El Senado de la República definió a los diez semifinalistas para encabezar la Fiscalía General de la República tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

Uno de los nombres que más ha resaltado es el de Sandra Luz González Mogollón, la única candidata veracruzana para convertirse en fiscal general de la República.

¿Quién es Sandra Luz González Mogollón, aspirante a encabezar la FGR?

Sandra Luz González Mogollón ha desarrollado su carrera en áreas vinculadas a la procuración de justicia, donde ha impulsado modelos de investigación y atención a víctimas.

Gracias a su amplia trayectoria, Sandra Luz González Mogollón cuenta con un conocimiento operativo del sistema penal acusatorio.

Actualmente Sandra Luz González Mogollón se desempeña como fiscal de delitos cometidos por servidores públicos.

Sandra Luz González Mogollón ha desarrollado su carrera en diversas instituciones de seguridad y justicia en Veracruz.

Incluyendo roles como investigadora socioeconómica y jefa del área de Validación Documental en la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

Las áreas de conocimiento de Sandra Luz González Mogollón son:

Derecho Penal

Derecho Constitucional

Derecho Agrario

Medicina Legal y Forense

Juicios Orales

Investigación de Antecedentes y Seguridad Pública

Prevención del Delito

¿Cuántos años tiene Sandra Luz González Mogollón, aspirante a encabezar la FGR?

No hay información pública sobre la edad de Sandra Luz González Mogollón.

¿Quién es el esposo Sandra Luz González Mogollón, aspirante a encabezar la FGR?

Sandra Luz González Mogollón ha llevado su vida privada alejada del ojo público, por lo que no se tiene información sobre su esposo.

¿Qué signo zodiacal es Sandra Luz González Mogollón, aspirante a encabezar la FGR?

Al no tener información pública sobre la fecha de nacimiento de Sandra Luz González Mogollón, se desconoce su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Sandra Luz González Mogollón, aspirante a encabezar la FGR?

No hay información pública sobre los hijos de Sandra Luz González Mogollón.

¿Qué estudió Sandra Luz González Mogollón, aspirante a encabezar la FGR?

Sandra Luz González Mogollón es egresada de la licenciatura en Derecho por la Universidad Veracruzana.

¿En qué ha trabajado Sandra Luz González Mogollón, aspirante a encabezar la FGR?

Del 2009 a 2010, Sandra Luz González Mogollón se desempeñó como abogada tributaria del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Posteriormente, Sandra Luz González Mogollón trabajó en la Procuraduría General de la República delegación Tabasco (PGR) como profesional ejecutivo de servicios especializados y oficial secretario de agencia investigadora.

Del 2012 al 2018, Sandra Luz González Mogollón se desarrolló como investigadora socioeconómica - jefa del área de Validación Documental del Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz.

En mayo del 2025, Sandra Luz González Mogollón aspiró a ser la fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de la FGE de Veracruz.

Sandra Luz González Mogollón es aspirante a encabezar la FGR

Tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República, la Junta de Coordinación Política del Senado de la República ya dio a conocer su lista de los 10 aspirantes.

Esta selección mantiene paridad de género e incluye a cinco mujeres y cinco hombres, entre las que destaca Sandra Luz González Mogollón.

La lista de estos diez candidatos será enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien deberá de seleccionar una terna y devolverla a la Cámara de Senadores.

Por mayoría calificada de dos terceras partes del Senado se elegirá al nuevo fiscal para un periodo de nueve años.