Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República, se encuentra envuelto nuevamente un una polémica al filtrarse un audio en el que mantiene una conversación con Emilio Lozoya Thalmann.

En los audios, se puede escuchar a Emilio Lozoya Thalmann, padre de padre del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin hablar con el fiscal Alejandro Gertz Manero.

Durante la llamada telefónica, se escucharía a Alejandro Gertz Manero presionar al papá de Emilio Lozoya Austin para que se desistiera de un amparo así como para que cambiara de abogado.

“Yo no acepto dobles lenguajes eh, ni las jugadas de ese pinche bandido, el abogadete ese, que se desista de inmediato porque así yo no juego. Que se desista del amparo, ya no metas a ese cabrón por favor en frente porque las cosas las va a echar a perder”.

Alejandro Gertz Manero