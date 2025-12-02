Mirna Lucía Grande Hernández es una de las cinco mujeres que aspiran a encabezar la Fiscalía General de la República, tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

El Senado de la República dio a conocer la lista de los diez semifinalistas (5 mujeres y 5 hombres) que avanzan en el proceso.

Será el día de mañana, 3 de noviembre, cuando se revele al nuevo fiscal por lo que en SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre Mirna Lucía Grande Hernández.

¿Quién es Mirna Lucía Grande Hernández?

Mirna Lucía Grande Hernández es exfuncionaria de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Aspira a convertirse en la nueva titular de la Fiscalía General de la República , luego de la renuncia de Alejandro Gertz Manero, de 86 años de edad.

Alejandro Gertz Manero acepta su renuncia ante un grupo de senadores (Michelle Rojas)

¿Qué edad tiene Mirna Lucía Grande Hernández?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Mirna Lucía Grande Hernández y, por tanto, su edad.

¿Quién es el esposo de Mirna Lucía Grande Hernández?

Se desconoce el estado civil de Mirna Lucía Grande Hernández.

¿Qué signo zodiacal es Mirna Lucía Grande Hernández?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Mirna Lucía Grande Hernández y, por tanto, su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Mirna Lucía Grande Hernández?

La información pública alrededor de Mirna Lucía Grande Hernández es sobre su desarrollo profesional por lo que se desconoce si tiene descendencia.

¿Qué estudió Mirna Lucía Grande Hernández?

Mirna Lucía Grande Hernández estudió la carrera de derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México, donde también realizó una maestría en Ciencias Penales y Criminalistica .

¿En qué ha trabajado Mirna Lucía Grande Hernández?

Mirna Lucía Grande Hernández actualmente es Jefa de Unidad Departamental de Asuntos Jurídicos y Transparencia, en Universidad de la Policía de la Ciudad de México.

De agosto de 2017 a febrero de 2019 fungió como subdirectora de área en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, enfocada en el refugio especializado para mujeres, niñas y niños víctimas de trata de personas.

De mayo de 2016 a agosto de 2017 fungió como asesor jurídico de NSJP, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, enfocada en el refugio especializado para mujeres, niñas y niños víctimas de trata de personas.

De marzo de 2020 a mayo de 2021 fue Asesora Jurídica en Espacio Mujeres Para una Vida Libre de Violencia A.C.

De febrero de 2015 a abril de 2016 estuvo a cargo de auditoria, control interno, fiscalización, vigilancia, interventorias e inspección, en Contraloría General.

Mirna Lucía Grande Hernández aspira a encabezar la FGR

El nombre de Mirna Lucía Grande Hernández se encuentra en la lista de los semifinalistas que aspiran a encabezar la Fiscalía General de la República para un periodo de nueve años.

La lista la conforman:

Mirna Lucía Grande Hernández Luz María Zarza Delgado Ernestina Godoy Ramos Maribel Bojorges Beltrán Sandra Luz González Mogollón David Borja Padilla Miguel Nava Alvarado Luis Manuel Pérez de Acha Alfredo Barrera Flores Hamlet García Almaguer

Quiénes son los 10 aspirantes elegidos por el Senado para encabezar la FGR (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Esta lista seleccionada por la Jucopo será revisada por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como por los integrantes de la Mesa Directiva en conjunto con el Poder Ejecutivo.

Posteriormente, se seleccionarán tres perfiles que ante el Senado comparecerán y responderán tres rondas de 3 preguntas de los grupos parlamentarios.

Cada finalista tendrá 20 minutos para responder y exponer sus propuestas. Por último se procederá a la votación en el pleno.

La designación requerirá del voto de las dos terceras partes de las y los legisladores. El miércoles será presentado el nuevo titular de la FGR.