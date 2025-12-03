El Senado definió el formato en el que se realizará la discusión para la elección del próximo titular de la Fiscalía General de la República (FGR), que podría darse mañana mismo.

Cabe mencionar que el Senado ya ha enviado la lista de 10 candidatos a la jefa del Ejecutivo, por lo que se espera que envíe la terna final que se presentará en el debate en el Congreso.

Quiénes son los 10 aspirantes elegidos por el Senado para encabezar la FGR (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Senado revela el formato para la elección del próximo titular de la FGR

Tras la salida de Alejandro Gertz Manero, el Senado lanzó la convocatoria para dirigir la FGR y eligió a 10 de los candidatos para presentarles a Claudia Sheinbaum, quien seleccionará a tres.

Cuando se dé a conocer la terna, los aspirantes tendrán que asistir al Senado, donde serán recibidos por una comisión de cortesía, para después comenzar con la discusión de las bancadas.

Cada bancada tendrá dos minutos para formular preguntas en tres rondas distintas y cada aspirante —siguiendo el orden alfabético— tendrá hasta 20 minutos para contestar y exponer su plan de trabajo en la FGR.

Posteriormente, cada partido podrá exponer su posicionamiento en la tribuna del Senado respecto a los aspirantes, quienes tendrán que salir del recinto antes de la votación, que se realizará por cédula.

Formato para la elección del próximo titular de la FGR (Redes sociales)

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la tercia que se disputará la dirección de la FGR, pero esta estará compuesta de la lista de los 10 candidatos ya elegidos por el Senado:

Cabe recordar que en esta lista final del Senado fue eliminado Alfredo Barrera Flores y en su lugar entró Félix Roel Herrera Antonio.