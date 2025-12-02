La Junta de Coordinación Política del Senado de la República dio a conocer los 10 perfiles elegidos para ser titular de la FGR tras la renuncia de Gertz Manero.

Entre los aspirantes para encabezar la FGR destaca el nombre de Luz María Zarza Delgado, ex Directora Jurídica de Pemex. A continuación te decimos quién es.

¿Quién es Luz María Zarza Delgado, aspirante a encabezar la FGR?

Luz María Zarza Delgado se describe como una abogada con sólidas capacidades profesionales, cercana al pueblo de México.

Luz María Zarza Delgado, aspirante a encabezar la FGR (@zarzaluzmaria / Instagram )

Cuenta con más de 30 años de trayectoria en los ámbitos judicial, ejecutivo, legislativo y electoral.

Fue candidata a ministra de la SCJN en la Elección Judicial 2025.

Nació en el Estado de México, inició su carrera profesional en un despacho jurídico especializado en materia laboral y agraria.

Domina los idiomas inglés e italiano y en sus tiempos libres realiza actividades como spinning, bailes caribeños y el senderismo.

Luz María Zarza Delgado presume que fue la primera mujer en encabezar el área jurídica de Pemex.

¿Cuántos años tiene Luz María Zarza Delgado, aspirante a encabezar la FGR?

No se tiene información sobre la fecha de nacimiento de Luz María Zarza Delgado, por lo que se desconoce su edad.

¿Quién es el esposo Luz María Zarza Delgado, aspirante a encabezar la FGR?

Luz María Zarza Delgado ha preferido mantener su información privada alejada del público, por lo que no se tiene información sobre su pareja.

Luz María Zarza Delgado, aspirante a encabezar la FGR (@zarzaluzmaria / Instagram )

¿Qué signo zodiacal es Luz María Zarza Delgado, aspirante a encabezar la FGR?

Al no tenerse información sobre la fecha de nacimiento de Luz María Zarza Delgado, se desconoce su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Luz María Zarza Delgado, aspirante a encabezar la FGR?

A través de sus redes sociales, Luz María Zarza Delgado compartió un video con su hija Sara.

¿Qué estudió Luz María Zarza Delgado, aspirante a encabezar la FGR?

Luz María Zarza Delgado se ha especializado en derecho, ya que cuenta con:

Licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México Maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México Doctorado en Derecho por la UNAM

Además, Luz María Zarza Delgado realizó algunos cursos, especialidades y seminarios, entre los que se encuentran:

Curso de Actualización Jurídica en Salamanca, España

Curso de Actualización para Abogados de Países en Vías de Desarrollo en Roma, Italia

Seminario de Prácticas Desleales de Comercio Internacional

Especialidad en Justicia Electoral

¿En qué ha trabajado Luz María Zarza Delgado, aspirante a encabezar la FGR?

Luz María Zarza Delgado se ha desarrollado como catedrática en instituciones como la Universidad Autónoma del Estado de México, Tecnológico de Monterrey Campus Toluca, Universidad del Valle del Toluca, Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México.

A lo largo de su trayectoria, Luz María Zarza Delgado se ha desarrollado como:

Coordinadora de Laboral y Agrario en Bufetes Jurídicos de Solidaridad

Jefa de Departamento de Normas en el Instituto Nacional para el Combate a las Drogas

Subdirectora de Orientación Legal en la Comisión Nacional de Derechos Humanos

Coordinadora de Asesores LII Legislatura del Estado de México

Asesora del Secretario General de Gobierno en el Gobierno del Estado de México

Asesora Legal en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de México

Jefa de Departamento en la Secretaría General del Instituto Electoral del Estado de México

Consejera Electoral Propietaria en el 40 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en el Estado de México

Magistrada en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México

Magistrada del Tribunal del Estado de México

Consejera Jurídica del Gobierno del Estado de México

Abogada General en la Universidad Autónoma del Estado de México

Subdirectora de Consultoría Jurídica en Pemex

Directora Jurídica en Pemex, donde se mantuvo hasta el 2024

Luz María Zarza Delgado, aspirante a encabezar la FGR (@zarzaluzmaria / Instagram )

Luz María Zarza Delgado es una de las aspirantes a encabezar la FGR

Entre los diez aspirantes inscritos al proceso para encabezar la FGR destaca el nombre de Luz María Zarza Delgado.

La lista de estos diez candidatos será enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien deberá de seleccionar una terna y devolverla a la Cámara de Senadores.

Por mayoría calificada de dos terceras partes del Senado se elegirá al nuevo fiscal para un periodo de nueve años.