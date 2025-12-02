De 43 a 10 personas se redujo la lista de personas que aspiran a encabezar la Fiscalía General de la República (FGR), entre ellos se encuentra Hamlet García Almaguer.

Por lo que en SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre el Consejero de Morena que podría ser el nuevo titular de la FGR tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero, que tuvo lugar el pasado 27 de noviembre.

¿Quién es Hamlet García Almaguer?

Desde 2021, Hamlet García Almaguer funge consejero suplente de Morena ante el Instituto Nacional Electoral.

El político y abogado es miembro del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Es seguidor de La luz del mundo.

En Instagram se identifica como hamletalmaguer, plataforma donde comparte sus pasos dentro del mundo de la política.

¿Qué edad tiene Hamlet García Almaguer?

Hamlet García Almaguer es originario de Tlaquepaque, Jalisco. Nació el 5 de enero de 1987, por lo que actualmente tiene 38 años de edad.

¿Quién es la esposa de Hamlet García Almaguer?

Hamlet García Almaguer está casado con Carol Gamboa, de edad desconocida.

¿Qué signo zodiacal es Hamlet García Almaguer?

Hamlet García Almaguer nació bajo el signo zodiacal de capricornio.

¿Cuántos hijos tiene Hamlet García Almaguer?

Se desconoce si Hamlet García Almaguer tiene hijos.

¿Qué estudió Hamlet García Almaguer?

Hamlet García Almaguer es egresado del Instituto de Estudios Superiores del Colegio Maestro Isaac Ochoterena, donde se tituló en derecho .

Tiene una maestría en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana. Así como un posgrado en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha.

¿En qué ha trabajado Hamlet García Almaguer?

Hamlet García Almaguer trabajó en la Cámara de senadores.

De 2012 a 2013, se desempeñó como subdirector jurídico de la alcaldía Cuajimalpa de Morelos.

En 2018 fue candidato de Morena a diputado federal; no logró el triunfo.

Sin embargo, de 2021 a 2024 fue elegido diputado federal por la vía de representación proporcional a la LXV Legislatura.

Fue secretario de la comisión de Justicia, y de la comisión de Reforma Político-Electoral. Aí como miembro de las comisiones de Gobernación y Población, Jurisdiccional, Puntos Constitucionales, y Juventud.

Hamlet García Almaguer aspira a convertirse en el nuevo titular de la FRG

El nombre de Hamlet García Almaguer se encuentra en la lista publicada por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado.

Misma que será revisada por Claudia Sheinbaum, en conjunto con el Poder Ejecutivo, y que posteriormente tendrá un ajuste.

Serán tres personas las seleccionadas para comparecer ante el Senado y responder una ronda de preguntas, así como exponer sus propuestas.

La designación requerirá del voto de las dos terceras partes de las y los legisladores. El miércoles 3 de diciembre será presentado el nuevo titular de la FGR, con periodo de 9 años.

