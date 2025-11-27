En últimas horas se ha señalado que Alejandro Gertz Manero dejaría la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR).

Hasta el momento, las autoridades involucradas como la FGR o Presidencia no se han pronunciado; sin embargo, la información se sustenta en una convocatoria desde el Senado.

Alejandro Gertz Manero dejaría la FGR tras sesión urgente del Senado

Acorde con lo que se dio a conocer, se convocó a sesión en el Senado este jueves 27 de noviembre a las 10:00 horas; el tema sería para tratar la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

De momento, se desconoce el motivo de la convocatoria, por lo que se ha adjudicado a la supuesta renuncia de Alejandro Gertz Manero y la votación para decidir quien quedará al frente de la FGR.

¿Renuncia Alejandro Gertz Manero a la FGR? Esto se sabe (Senado)

El rumor surgió derivado de la agenda de Adán Augusto López la tarde del miércoles 26 de noviembre, tras la cual se señaló que se convocaría a senadores a sesión.

Aunque también se mencionó la posibilidad de que la sesión en el Senado sea con motivo de ratificar a Ana María Sánchez Nava como magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

¿Quiénes podrían sustituir a Alejandro Gertz Manero en la FGR? Se señalan estos nombres

Junto al rumor de la posible salida de Alejandro Gertz Manero, también se mencionaron diversos nombres que podrían sustituirlo al frente de la FGR; entre ellos, el de Ernestina Godoy.

Aunque también se señaló al exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar.

De momento, no se ha dado a conocer información oficial sobre si Alejandro Gertz Manero renunciaría a la FGR , quien en caso de ser destituido, se deben entregar al Senado argumentos jurídicos por causas graves.