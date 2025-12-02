Miguel Nava Alvarado es uno de los 10 aspirantes a la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR) que fue aprobado por la Cámara de Senadores.

De acuerdo con lo señalado por la ley, dicha lista será puesta a consideración a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien formará una terna de 3 aspirantes a fiscal general.

Tras recibir la terna, la Cámara de Senadores citará a comparecer a los miembros de la terna, el miércoles 3 de diciembre para determinar quién encabezará la FGR.

Aquí te contamos lo que sabemos de Miguel Nava Alvarado, como:

¿Quién es Miguel Nava Alvarado?

¿Cuántos años tiene Miguel Nava Alvarado?

¿Qué signo zodiacal es Miguel Nava Alvarado?

¿Miguel Nava Alvarado tiene esposa?

¿Miguel Nava Alvarado tiene hijos?

¿Qué estudió Miguel Nava Alvarado?

¿Cuál es la trayectoria de Miguel Nava Alvarado? y más

¿Quién es Miguel Nava Alvarado?

Miguel Nava Alvarado es un abogado y académico mexicano que ha dedicado parte de su trayectoria profesional a la defensa de los Derechos Humanos.

¿Cuántos años tiene Miguel Nava Alvarado?

Miguel Nava Alvarado, aspirante a encabezar la FGR, tiene actualmente 57 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Miguel Nava Alvarado?

Si bien conocemos la edad de Miguel Nava Alvarado, no se sabe cuál es su fecha de nacimiento, por lo que se desconoce su signo zodiacal.

¿Miguel Nava Alvarado tiene esposa?

La vida personal de Miguel Nava Alvarado se ha mantenido fuera del ojo público, por lo que se desconoce si tiene o no esposa.

¿Miguel Nava Alvarado tiene hijos?

De la misma manera, se desconoce si Miguel Nava Alvarado tiene o no hijos.

¿Qué estudió Miguel Nava Alvarado?

Miguel Nava Alvarado tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, así como una maestría en Derecho Penal.

Asimismo, cuenta con un doctorado en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid.

¿Cuál es la trayectoria de Miguel Nava Alvarado?

Miguel Nava Alvarado, quien aspira a la titularidad de la FGR, fue candidato a la gubernatura de Querétaro por el Partido Redes Sociales Progresistas (RSP) en 2021 y fue Presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro.

Asimismo, se ha desempeñado dentro de la Asociación Civil, Por Ti SEA A.C., de la que es fundador, desde la que se establecen acciones que favorecen la salud, acceso a la educación de calidad y alimentación adecuada.

Cabe señalar que no es la primera vez que Miguel Nava Alvarado busca encabezar la FGR, pues en 2019 compareció ante la Cámara de Senadores por el cargo que finalmente fue ocupado por Alejandro Gertz Manero.

¿Quiénes son los aspirantes a encabezar la FGR?

Los 10 aspirantes a encabezar la FGR tras la salida de Alejandro Gertz Manero que serán revisados por Claudia Sheinbaum antes de conformar su terna son: