Luis Pérez de Acha, abogado que apoyó las campañas de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y reveló que votó por Claudia Sheinbaum, levanta la mano para ser titular de la Fiscalía General de la Republicanismo (FGR).

El doctor en Derecho anunció que se inscribió en el proceso iniciado por el Senado del cual se va a extraer la lista de 10 perfiles para que la presidenta Claudia Sheinbaum realice una terna.

Dicha terna se va a conocer durante la semana, no obstante, antes de ello se va a conformar una lista de 10 perfiles en la que busca estar Luis Pérez de Acha, por ello, te contamos lo que se sabe de él.

¿Quién es Luis Pérez de Acha? Aspira a ser nuevo titular de FGR (perezdeacha.mx)

Luis Pérez de Acha se autodescribe como experto en derecho constitucional, fiscal y administrativo.

Actualmente presentó su solicitud para se considerado por su perfil y trayectoria para ser titular de la Fiscalía General de la República (FGR) y tras concluir el proceso destacó las razones por las que debería ser nombrado relevo de Alejandro Gertz Manero.

Dos de ellas son haber estado en la campaña de AMLO y haber votado por Claudia Sheinbaum.

Luis Pérez de Acha tiene 65 años de edad, pues nació el 29 de septiembre de 1960 en Culiacán, Sinaloa.

Su vida familiar no es ampliamente conocida, pero por un texto en la revista Nexos publicado en 2021 por la muerte de su hijo Jorge, se sabe que su esposa es Gisela Chavez.

Al haber nacido un 29 de septiembre, Luis Pérez de Acha es de signo zodiacal Libra.

Luis Perez de Acha, con el mismo texto de referencia titulado “Abázalos” por la muerte de su hijo Jorge, deja ver que tuvo cuatro hijos en total:

Jorge

Javier

Gisela

Andrea

Luis Pérez de Acha es abogado por la Escuela Libre de Derecho y doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo.

Luis Pérez de Acha tiene la siguiente trayectoria:

Integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción de 2017 a 2019.

Catedrático de la UNAM, Escuela Libre de Derecho, CIDE, ITAM, Universidad Panamericana, Universidad Anáhuac, Universidad Iberoamericana e Instituto Politécnico Nacional.

Articulista en New York Times, Reforma, Universal, Excélsior, El Economista, Animal Político, Forbes México, Expansión, Nexos, Este País y Tax Notes International.

Socio del despacho Pérez de Acha e Ibarra de Rueda, especializado en litigio constitucional, administrativo y fiscal.

Rector de Inteli-Iuris, plataforma de enseñanza y capacitación jurídica.

Socio de Justicia Justa, organización dedicada a temas del sector salud, recursos públicos y combate a la corrupción.

Autor de las monografías: ‘Establecimiento Permanente’, ‘Beneficios Empresariales’, ‘Estudios Tributarios’, ‘Protección Constitucional en las Visitas Domiciliarias’ y ‘Expropiación en México”.

Señalo que apoyó las tres campañas de AMLO en su equipo fiscal y votó por Claudia Sheinbaum, además de que dijo que su plan de gobierno es el mas conveniente.

Las propuestas de Luis Pérez de Acha son las siguientes, mismas que deberá dar a conocer en la comparecencia en el Senado en caso de ser elegido como parte de la terna que envíe la presidenta Claudia Sheinbaum.

Fortalecer las capacidades institucionales y técnicas de la FGR y trabajar de manera coordinada y autónoma con las diversas autoridades federales y estatales, en particular con la SSPC, SAT, UIF y ASF.

“Mi propuesta es luchar por un Mexico mejor” Luis Pérez de Acha. Aspirante a FGR

Luis Pérez de Acha se inscribe a proceso para elegir titular de la FGR

Luis Pérez de Acha, anunció que se inscribió en el proceso iniciado por el Senado para elegir la lista de 10 perfiles para que la presidenta Claudia Sheinbaum realice una terna para elegir al nuevo o nueva titular de la FGR.

Dicha lista y terna aún no se dan a conocer pero se espera que esté integrada por Ernestina Godoy, actual titular provisional de la FGR tras la salida de Alejandro Gertz Manero.