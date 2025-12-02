El abogado Alfredo Barrera Flores podía convertirse en el nuevo titular de la Fiscalía General de la República (FGR), tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero, la cual tuvo lugar el 27 de noviembre de 2025.

Alfredo Barrera Flores se encuentra en la lista de los diez semifinalistas que presentó la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, y que está próxima a ser modificada.

Serán tres personas las que se disputarán el puesto, por lo que en SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre este abogado.

¿Quién es Alfredo Barrera Flores?

Alfredo Barrera Flores, originario de Chihuahua, es un abogado con experiencia en distintos puestos del Poder Judicial, como en el Juzgado 1º y 2º de Distrito en Puebla.

Así como en el Juzgado 8vo de Distrito en Oaxaca, Oaxaca. Actualmente aspira a convertirse en el nuevo titular de FGR, por un periodo de nueve años.

Sus redes sociales son:

@alfredo_barrera_flores / Instagram

Alfredo Barrera Flores / Facebook

@alfrdoabg / Red Social X

Alfredo Barrera Flores (@alfredo_barrera_flores / Instagram)

¿Qué edad tiene Alfredo Barrera Flores?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Alfredo Barrera Flores; sin embargo, por sus redes sociales se sabe que su cumpleaños lo festeja cada 25 de septiembre.

¿Quién es la esposa de Alfredo Barrera Flores?

Se desconoce el estado civil de Alfredo Barrera Flores.

¿Qué signo zodiacal es Alfredo Barrera Flores?

Alfredo Barrera Flores pertenecería al signo zodiacal de Libra.

¿Cuántos hijos tiene Alfredo Barrera Flores?

Alfredo Barrera Flores tiene un hijo y una hija de nombres y edades desconocidas; ambos menores de edad.

Alfredo Barrera Flores (@alfredo_barrera_flores / Instagram)

¿Qué estudió Alfredo Barrera Flores?

Alfredo Barrera Flores es egresado de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, donde se tituló en la carrera de derecho.

Tiene una maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Alfredo Barrera Flores (@alfredo_barrera_flores / Instagram)

¿En qué ha trabajado Alfredo Barrera Flores?

A lo largo de cuatro años ocupó distintos puestos dentro del Poder Judicial; fue parte del Juzgado 1º, 2º y 3º de Distrito en Puebla, así como el Juzgado 8º de Distrito en Oaxaca, entre otros.

Fue magistrado de Circuito, base e interino en Cholula, Puebla. En 2025 fue candidato a magistrado en el Sexto Circuito del Distrito 2 judicial de Puebla.

Alfredo Barrera Flores aspira a encabezar la FGR

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, junto al Poder Ejecutivo, analizan la lista de semifinalistas que aspiran a encabezar la Fiscalía General de la República.

La lista incluye al abogado Alfredo Barrera Flores, junto a nueve personas más.

Alfredo Barrera Flores (@alfredo_barrera_flores / Instagram)

En total son 10 los aspirantes (5 hombres y 5 mujeres), ellos son:

Será el miércoles 3 de diciembre cuando se nombre y presente al nuevo titular de la FGR. La designación requerirá del voto de las dos terceras partes de las y los legisladores.

El voto del senado se realizará luego de que tres finalistas respondan preguntas y den a conocer sus propuestas.

Actualmente, Ernestina Godoy Ramos es la encargada de Despacho de la FGR, es ella quien se perfila como la favorita para ocupar la vacante.