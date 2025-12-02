Adán Augusto López Hernández, coordinador de senadores de Morena, dijo que hay perfiles de aspirantes a la Fiscalía General de la República (FGR) mejores que otros y dejó ver su simpatía por Ernestina Godoy.

“Yo creo que hay mejores perfiles que otros, ¿verdad? Desde luego, Ernestina, que es una abogada con mucha experiencia, ha estado en áreas de procuración de justicia, ha sido legisladora, recientemente era consejera jurídica, es una persona honesta, de una larga trayectoria en el servicio público” Adán Augusto López. Jucopo Senado

Adán Augusto López, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Senadores, donde se seleccionó a las 10 personas aspirantes de la lista de 43 inscritos en el proceso para renovar titular de la FGR, destacó que Ernestina Godoy es una abogada con mucha experiencia.

El senador de Morena dio declaraciones previo a la votación de la lista de las 10 personas elegidas, la cual se va a realizar en la sesión de este 2 de diciembre.

¿Cuándo se elegirá a titular de la FGR?

Adán Augusto López recordó que ahora se está en el proceso de conformación de la lista de 10 personas de la cual la presidenta Claudia Sheinbaum va a elegir una terna:

No dio fechas para el momento de la elección y dijo que dependerá de cuándo la envíe la terna la presidenta para emprender las comparecencias.

Así serán las comparecencias de la terna a la FGR

Esa terna será sometida a comparecencias pero Adán Augusto López dijo que esperan que estas sean menos rigurosas.

“Lo que vamos a proponer es una modificación al formato, hacerlo más participativo, menos rígido” Adán Augusto López. Jucopo Senado

Parte de los detalles que dio es que se van a permitir tres rondas de preguntas por cada grupo parlamentario. Los elegidos en la terna van a tener 20 minutos para responder.

Antes de la votación se hará el posicionamiento de cada uno de los grupos parlamentarios en el que normalmente anunciar el sentido de su voto o porque están a favor o en contra de algún perfil.