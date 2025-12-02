David Borja Padilla es uno de los 10 aspirantes a la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR) que fue aprobado por la Cámara de Senadores.

El abogado señaló que se siente orgulloso de formar parte de los primeros 43 aspirantes a la FGR; fue el único aspirante de Guerrero que logró pasar a la lista que el Senado pone a consideración a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Un orgullo ser de GUERRERO y un orgullo estar dentro de los 43 aspirantes a FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA” David Borja Padilla

Será la presidenta quien decida la terna de 3 aspirantes que comparecerán ante la Cámara de Senadores el miércoles 3 de diciembre.

¿Quién es David Borja Padilla?

David Borja Padilla es un abogado originario de Acapulco de Juárez, Guerrero, hijo de Leobardo Borja y Amelia Padilla.

De acuerdo con el mismo aspirante a la FGR, tiene 4 hermanos con los que creció en Acapulco, municipio con el que se sintió altamente comprometido desde el inicio de su carrera profesional.

Se desconoce cuántos años tiene David Borja Padilla.

Ya que no conocemos la fecha de cumpleaños de David Borja Padilla, no podemos saber cuál es su signo zodiacal.

La vida personal de David Borja Padilla se ha mantenido privada, pues no comparte mucho de ella en redes sociales.

Por esa razón, se desconoce si el aspirante a la FGR tiene o no esposa.

De la misma manera, se desconoce si David Borja Padilla tiene o no hijos.

De acuerdo con el perfil de David Borja Padilla, tiene una licenciatura en Derecho, así como una maestría en Derecho Procesal Penal.

David Borja Padilla, actual postulante a la titularidad de la FGR, se ha desempeñado en diversos cargos públicos como:

oficial del registro civil en Acapulco

agente del Ministerio Público

secretario de Seguridad Pública y Protección Civil de Coyuca de Benitez

Borja Padilla dejó su cargo al frente de la Secretaría de Seguridad municipal en enero de 2023 luego de que sufriera una emboscada en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, donde resultó herido.

Sin embargo, también ha compartido que también ha trabajado como “cargador y vendedor en la nave de pescados y mariscos en el Mercado Central” de Acapulco; así como empleado de tiendas comerciales, mueblerías y como seguridad privada.

¿Quiénes son los aspirantes a encabezar la FGR?

