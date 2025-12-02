Maribel Bojorges Beltrán se encuentra en la lista de 10 aspirantes para encabezar la FGR tras renuncia de Gertz Manero.

La Junta de Coordinación Política del Senado de la República dio a conocer los 10 perfiles elegidos para ser titular de la FGR y a continuación te decimos quién es Maribel Bojorges Beltrán.

¿Quién es Maribel Bojorges Beltrán, aspirante a encabezar la FGR?

Maribel Bojorges Beltrán es una abogada mexiquense con trayectoria destacada en los ámbitos judicial, electoral y de procuración de justicia.

Maribel Bojorges Beltrán, aspirante a encabezar la FGR (@bojorgesmaribel04 / Instagram )

Ha tenido una trayectoria ligada a la investigación criminal, cooperación internacional y dirección operativa en distintas instituciones.

Maribel Bojorges Beltrán es considerada una especialista en investigación de campo, coordinación interinstitucional y manejo operativo de carpetas de investigación de alto impacto.

Se destaca por su trabajo en sistemas de fiscalización y control institucional.

¿Cuántos años tiene Maribel Bojorges Beltrán, aspirante a encabezar la FGR?

No hay información pública sobre la edad de Maribel Bojorges Beltrán.

¿Quién es el esposo de Maribel Bojorges Beltrán, aspirante a encabezar la FGR?

Maribel Bojorges Beltrán ha mantenido su vida pública alejada del medio público, por lo que no se tiene información sobre su esposo.

¿Qué signo zodiacal es Maribel Bojorges Beltrán, aspirante a encabezar la FGR?

Al no tener información sobre su fecha de nacimiento, se desconoce el signo zodiacal de Maribel Bojorges Beltrán.

¿Cuántos hijos tiene Maribel Bojorges Beltrán, aspirante a encabezar la FGR?

No hay información pública sobre si Maribel Bojorges Beltrán tiene hijos.

¿Qué estudió Maribel Bojorges Beltrán, aspirante a encabezar la FGR?

Maribel Bojorges Beltrán es licenciada en derecho por la UNAM, donde también dio clases.

¿En qué ha trabajado Maribel Bojorges Beltrán, aspirante a encabezar la FGR?

Maribel Bojorges Beltrán ha tenido una amplía trayectoria y ha ocupado importantes puestos entre los que se destacan:

Fiscal Desconcentrada en Milpa Alta (2018)

Subprocuradora de Averiguaciones Previas en la Fiscalía capitalina (2019)

Directora General en la entonces PGR (2010–2013)

Abogada investigadora en la Embajada de Estados Unidos en México (2013–2015)

Fue candidata a Jueza de Ejecución de Sanciones Penales en Milpa Alta, Xochimilco y Tláhuac.

Actualmente Maribel Bojorges Beltrán se desempeña en la Coordinación General de Investigación Territorial en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Maribel Bojorges Beltrán es una de las aspirantes a encabezar la FGR

La Junta de Coordinación Política del Senado de la República ya dio a conocer la lista de los 10 aspirantes a encabezar la FGR tras la salida de Alejandro Gertz Manero.

La lista ya fue enviada a la presidenta de México Claudia Sheinbaum, quien deberá elegir una terna para someterla a consideración del Pleno.

Las y los aspirantes fueron evaluados mientras comparecencias públicas, análisis de trayectoria y revisión de propuestas.

La experiencia de Maribel Bojorges Beltrán en procedimientos de revisión y marcos anticorrupción le suma una perspectiva orientada a la supervisión eficiente.