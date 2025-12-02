Fueron revelados los nombres de la lista de 10 aspirantes que el Senado enviará a la presidenta Claudia Sheinbaum para que elija una terna a fin de elegir al nuevo o nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR):

Luz María Zarza Delgado Maribel Bojorges Beltrán Sandra Luz González Mogollón Ernestina Godoy Ramos Mirna Lucía Grande Hernández Luis Manuel Pérez de Acha Alfredo Barrera Flores Hamlet García Alamguer David Borja Padilla Miguel Nava Alvarado

Estos 10 perfiles se eligieron de los 43 que se inscribieron a la convocatoria del Senado para participar en el proceso de la elección de titular de la FGR tras la salida de Alejandro Gertz Manero.

Senado oficializará lista de 10 aspirantes a la FGR en la sesión del 2 de diciembre

La lista de 10 aspirantes va a ser confirmada por el Senado de manera oficial en la sesión de este 2 de diciembre programada a las 11:00 horas.

Como parte del proceso, que los 43 perfiles inscritos fueron confirmados por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado luego de revelaciones de periodistas y medios de comunicación el 1 de diciembre.

Este 2 de diciembre se publicarán los 10 nombres también definidos desde la Jucopo que preside Adán Augusto López luego de verificar los expedientes de cada uno.

Senado deberá votar lista de 10 aspirantes a titular de la FGR; así seguirá el proceso

La lista de 10 candidatos deberá votarse por el pleno del Senado este 2 de diciembre y deberá reunir dos terceras parte de los votos.

En caso de no reunirlas se hará una segunda votación de manera inmediata y en caso de no aprobarse, la Jucopo tendrá que presentar otra lista de 10 aspirantes.

Una vez que se apruebe la lista, esta deberá enviarse a la presidenta Claudia Sheinbaum en los siguientes 10 días para que elija una terna y la devuelva al Senado.

Dicha terna deberá pasar por un proceso de comparecencias luego en el pleno se hará una votación que también requerirá dos terceras partes de votos de los diputados presentes.