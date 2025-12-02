Félix Roel Herrera Antonio es uno de los 43 aspirantes que se registraron para para encabezar la Fiscalía General de la República (FGR), proceso que estuvo abierto en los últimos días de noviembre de 2025 por el Senado.

Pasando la primera etapa en la que participa Félix Roel Herrera Antonio, se seleccionarán los mejores 10 mejores perfiles, de los cuales la presidenta Claudia Sheinbaum elegirá una terna para su votación en el Senado.

¿Quién es Félix Roel Herrera Antonio?

Félix Roel Herrera Antonio se ha desempeñado como funcionario público y abogado en el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Tabasco, siendo actualmente candidato para encabezar la FGR.

Su nombre tomó mayor notoriedad cuando el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández lo nombró director de la defensoría pública y de derechos humanos de la Segob.

Félix Roel Herrera Antonio
Félix Roel Herrera Antonio (Redes Sociales)

Luego, en 2019, se volvió centro de controversia cuando, según versiones periodísticas, sufrió una agresión física a causa de sus funciones, lo que afectó gran parte de su rostro.

En otros temas, Félix Roel Herrera Antonio ha sido representante suplente del partido Morena ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT).

¿Cuántos años tiene Félix Roel Herrera Antonio?

Aunque no se conoce la edad de Félix Roel Herrera Antonio, es de recordar que uno de los requisitos para encabezar la FGR es tener mínimo 35 años.

¿Félix Roel Herrera Antonio tiene esposa?

Aunque no se conoce su nombre, se sabe que Félix Roel Herrera Antonio estaría casado.

¿Félix Roel Herrera Antonio tiene hijos?

Sí, Félix Roel Herrera Antonio sería padre de tres jóvenes, con quienes comparte momentos en familia.

Félix Roel Herrera Antonio
Félix Roel Herrera Antonio (Redes Sociales)

¿Qué estudió Félix Roel Herrera Antonio?

De acuerdo con su información curricular, Félix Roel Herrera Antonio es Licenciado en Derecho por la Universidad Popular de la Chontalpa.

Cuenta además con una maestría en Derecho Procesal Electoral por la Universidad de IEXPRO; y también en Derecho Electoral en Escuela Judicial Electoral del TEPJF.

¿En qué ha trabajado Félix Roel Herrera Antonio?

Además de candidato para encabezar la FGR, Félix Roel Herrera Antonio se desempeña como abogado especialista en casos agrarios, civiles y electorales.

Además, ha ocupado puestos en:

  • Catedrático de las materias Civil, Mercantil y Laboral de la Universidad Tecnológica del Usumancita
  • Director General de Derechos Humanos de la Subsecretaria de Asuntos Fronterizos, Migrantes y Derechos Humanos en Tabasco
  • Director del Instituto de la Defensoría de Oficio dependiente de la SEGOB Tabasco
  • Jefe de Área en la dirección jurídico del H. Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco
  • Catedrático en Derecho de la Universidad de Paraíso
  • Visitador Agrario en la Procuraduría Agraria
  • Abogado Tributario y jefe de unidad de diligenciación en el SAT
  • Auxiliar del abogado titular en despacho jurídico
Félix Roel Herrera Antonio
Félix Roel Herrera Antonio (Redes Sociales)

Félix Roel Herrera Antonio quiere encabezar la FGR en el gobierno de Claudia Sheinbaum

Félix Roel Herrera Antonio presentó un escrito en el que manifestó cumplir con los requisitos como “gozar de buena reputación”, al menos diez años de experiencia en la abogacía y no haber sido condenado por delito dolosos.

De este modo, Félix Roel Herrera Antonio se une a la lista de los 43 aspirantes que buscan encabezar la FGR por los siguientes 9 años en el gobierno de Claudia Sheinbaum:

  1. Alan Joseph Colín Perea
  2. Alfredo Barrera Flores
  3. Alfredo Méndez Ortiz
  4. Arturo Altamirano González
  5. Aureliano José Cruz
  6. Carlos Emigdio Arozqueta Solís
  7. Carlos Higinio Lledias Saavedra
  8. César Mario Gutiérrez Priego
  9. Daniel Quirarte Fonseca
  10. David Borja Padilla
  11. Edgardo Josué Guzmán Espíndola
  12. Enrique Díaz Contreras
  13. Eric Felipe Avelino Jaramillo González
  14. Ernestina Godoy Ramos
  15. Félix Roel Herrera Antonio
  16. Gerardo Márquez Guevara
  17. Gregorio Apreza Herrera
  18. Hamlet García Almaguer
  19. Israel Ortega Monroy
  20. Iván Rivera Mendiola
  21. Jorge Nader Kuri
  22. José de Jesús Ruiz Munilla
  23. José Inés Betancourt Salgado
  24. Juan Adrián Guerrero Luna
  25. Juan Carlos Ortiz Gausin
  26. Juan Manuel Crisanto Campos
  27. Leopoldo Burruel Huerta
  28. Luis Manuel Pérez de Acha
  29. Luz María Zarza Delgado
  30. Maribel Bojorges Beltrán
  31. Miguel Manuel Ramírez Mandujano
  32. Miguel Nava Alvarado
  33. Mirna Lucía Grande Hernández
  34. Olimpia Griselda Puente Pineda
  35. Omar Isidro Vicente
  36. Raúl Gustavo Villaseñor Vázquez
  37. Ricardo Peralta Saucedo
  38. Richard Urbina Vega
  39. Roberto Bonifacio Mazón García
  40. Rubén Barragán Tejeda
  41. Sandra Luz González Mogollón
  42. Tulio Aurelio Rangel
  43. Víctor Hugo Galicia Sánchez
