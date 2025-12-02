Félix Roel Herrera Antonio es uno de los 43 aspirantes que se registraron para para encabezar la Fiscalía General de la República (FGR), proceso que estuvo abierto en los últimos días de noviembre de 2025 por el Senado.

Pasando la primera etapa en la que participa Félix Roel Herrera Antonio, se seleccionarán los mejores 10 mejores perfiles, de los cuales la presidenta Claudia Sheinbaum elegirá una terna para su votación en el Senado.

¿Quién es Félix Roel Herrera Antonio?

Félix Roel Herrera Antonio se ha desempeñado como funcionario público y abogado en el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Tabasco, siendo actualmente candidato para encabezar la FGR.

Su nombre tomó mayor notoriedad cuando el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández lo nombró director de la defensoría pública y de derechos humanos de la Segob.

Luego, en 2019, se volvió centro de controversia cuando, según versiones periodísticas, sufrió una agresión física a causa de sus funciones, lo que afectó gran parte de su rostro.

En otros temas, Félix Roel Herrera Antonio ha sido representante suplente del partido Morena ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT).

¿Cuántos años tiene Félix Roel Herrera Antonio?

Aunque no se conoce la edad de Félix Roel Herrera Antonio, es de recordar que uno de los requisitos para encabezar la FGR es tener mínimo 35 años.

¿Félix Roel Herrera Antonio tiene esposa?

Aunque no se conoce su nombre, se sabe que Félix Roel Herrera Antonio estaría casado.

¿Félix Roel Herrera Antonio tiene hijos?

Sí, Félix Roel Herrera Antonio sería padre de tres jóvenes, con quienes comparte momentos en familia.

¿Qué estudió Félix Roel Herrera Antonio?

De acuerdo con su información curricular, Félix Roel Herrera Antonio es Licenciado en Derecho por la Universidad Popular de la Chontalpa.

Cuenta además con una maestría en Derecho Procesal Electoral por la Universidad de IEXPRO; y también en Derecho Electoral en Escuela Judicial Electoral del TEPJF.

¿En qué ha trabajado Félix Roel Herrera Antonio?

Además de candidato para encabezar la FGR, Félix Roel Herrera Antonio se desempeña como abogado especialista en casos agrarios, civiles y electorales.

Además, ha ocupado puestos en:

Catedrático de las materias Civil, Mercantil y Laboral de la Universidad Tecnológica del Usumancita

Director General de Derechos Humanos de la Subsecretaria de Asuntos Fronterizos, Migrantes y Derechos Humanos en Tabasco

Director del Instituto de la Defensoría de Oficio dependiente de la SEGOB Tabasco

Jefe de Área en la dirección jurídico del H. Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco

Catedrático en Derecho de la Universidad de Paraíso

Visitador Agrario en la Procuraduría Agraria

Abogado Tributario y jefe de unidad de diligenciación en el SAT

Auxiliar del abogado titular en despacho jurídico

Félix Roel Herrera Antonio quiere encabezar la FGR en el gobierno de Claudia Sheinbaum

Félix Roel Herrera Antonio presentó un escrito en el que manifestó cumplir con los requisitos como “gozar de buena reputación”, al menos diez años de experiencia en la abogacía y no haber sido condenado por delito dolosos.

De este modo, Félix Roel Herrera Antonio se une a la lista de los 43 aspirantes que buscan encabezar la FGR por los siguientes 9 años en el gobierno de Claudia Sheinbaum:

Alan Joseph Colín Perea Alfredo Barrera Flores Alfredo Méndez Ortiz Arturo Altamirano González Aureliano José Cruz Carlos Emigdio Arozqueta Solís Carlos Higinio Lledias Saavedra César Mario Gutiérrez Priego Daniel Quirarte Fonseca David Borja Padilla Edgardo Josué Guzmán Espíndola Enrique Díaz Contreras Eric Felipe Avelino Jaramillo González Ernestina Godoy Ramos Félix Roel Herrera Antonio Gerardo Márquez Guevara Gregorio Apreza Herrera Hamlet García Almaguer Israel Ortega Monroy Iván Rivera Mendiola Jorge Nader Kuri José de Jesús Ruiz Munilla José Inés Betancourt Salgado Juan Adrián Guerrero Luna Juan Carlos Ortiz Gausin Juan Manuel Crisanto Campos Leopoldo Burruel Huerta Luis Manuel Pérez de Acha Luz María Zarza Delgado Maribel Bojorges Beltrán Miguel Manuel Ramírez Mandujano Miguel Nava Alvarado Mirna Lucía Grande Hernández Olimpia Griselda Puente Pineda Omar Isidro Vicente Raúl Gustavo Villaseñor Vázquez Ricardo Peralta Saucedo Richard Urbina Vega Roberto Bonifacio Mazón García Rubén Barragán Tejeda Sandra Luz González Mogollón Tulio Aurelio Rangel Víctor Hugo Galicia Sánchez

