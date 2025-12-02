Alfredo Barrera Flores no será quien encabece la Fiscalía General de la República tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero, de 86 años de edad.

Esta tarde de martes, Alfredo Barrera Flores quedó eliminado de la lista, situación que molestó a Claudia Anaya, Senadora de la República Mexicana, representante del Partido Revolucionario Institucional.

Alfredo Barrera Flores queda fuera de la lista de aspirantes a la FGR; PRI protesta

A poco de darse a conocer la lista de los 10 semifinalistas que aspiran a encabezar la FGR, el abogado Alfredo Barrera Flores, quedó fuera.

Desde el Senado se dio a conocer la eliminación de Alfredo Barrera Flores, quien será sustituido por el morenista Félix Roel Herrera Antonio, de edad desconocida.

Por lo que los ciudadanos que integran la lista de semifinalistas son:

Ante esto, la Senadora Claudia Anaya, del PRI, protestó asegurando que la eliminación del originario de Chihuahua se debe a que “no es cuate de Morena”.

Además de que fue el único que se atrevió a criticar a la Presidenta de la República Mexicana así como a su gobierno, por lo que queda claro el mensaje.

“¿Qué nos están diciendo? Aquí solo pasan los cuates y te tenemos observado”, señaló Claudia Anaya, de 46 años de edad, según muestra el video compartido por la periodista Azucena Uresti.

🔴 “Aquí solo pasan los cuates”, dice la senadora del PRI, Claudia Anaya (@ClaudiAnaya), luego de que la Jucopo excluyó a Alfredo Barrera Flores de la lista de 10 semifinalistas para encabezar la FGR.



En lugar de Barrera, entra Félix Roel Herrera Antonio, conocido por haber sido… pic.twitter.com/R9IgyuCiFu — Azucena Uresti (@azucenau) December 2, 2025

Adán Augusto López revela motivo por el que Alfredo Barrera Flores quedó fuera de la lista de aspirantes a la FGR

Durante un encuentro con periodistas, el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López, argumentó que la eliminación de Alfredo Barrera Flores se debe a su cargo.

“Hay uno que...de los que ayudaron ahí en la revisaron se les pasó el detalle, estaba impedido porque era magistrado, no cumplía el tiempo para estar separado, entonces se hizo un ajuste en la propuesta” Adán Augusto López