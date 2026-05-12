México sí pidió a Estados Unidos las pruebas con las que acusan al gobernador con licencia de Sinaloa, Ruben Rocha Moya, pero no las han proporcionado.

Omar García Harfuch rechazó que el Gabinete de Seguridad esté investigando a Ruben Rocha Moya porque no hubo conducta que los llevara a eso.

SRE pidió a Estados Unidos las pruebas que inculpan a Ruben Rocha Moya

Roberto Velasco, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) fue cuestionado sobre el caso de Ruben Rocha Moya y su vinculación con el Cártel de Sinaloa, según Estados Unidos.

En la conferencia del pueblo, Velasco aseguró que a través de la embajada de México en Washington pidieron las pruebas a Estados Unidos, pero “no las han enviado”.

“Estamos esperando la respuesta del departamento de estado. Hasta el momento no han mandado las pruebas”. Roberto Velasco, titular SRE.

Velasco compartió que la solicitud la realizó a través de una “nota diplomática”.

México no investiga a Ruben Rocha Moya, Harfuch

México está en espera de que Estados Unidos envíe las pruebas que incriminan a Ruben Rocha Moya con el Cártel de Sinaloa, pues el gobierno no tiene motivos para comenzar una investigación.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch, aseguró que el gabinete no desarrolla investigación sobre Rocha Moya, pues cuando ellos no detectaron ninguna conducta ilícita en el gobernador con licencia.