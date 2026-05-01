La Fiscalía General de la República (FGR) endureció su postura frente a Estados Unidos al señalar que la solicitud de detención provisional contra Rubén Rocha y 9 ciudadanos mexicanos carece de fundamentos sólidos.

Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, informó el 1 de mayo de 2026 que pedirá a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) exigir todas las pruebas y documentos necesarios antes de proceder.

Según la FGR, el pedimento de Estados Unidos no incluye evidencia ni motivos que justifiquen la urgencia de la medida.

El caso se mantiene en etapa cautelar y será revisado conforme al Tratado de Extradición Bilateral. Los 10 funcionarios solicitados por Estados Unidos son:

FGR acusa falta de evidencia y urgencia

De acuerdo con la FGR, en la solicitud enviada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos “no hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia” que justifique la urgencia de la detención provisional.

Asimismo, la fiscalía señaló que no existen pruebas anexas que acrediten la comisión de un presunto delito que haga impostergable la medida.

La institución subrayó que, al tratarse de una restricción a los derechos humanos, la detención solo puede otorgarse si existen motivos y pruebas sólidas que se encuadren en la normatividad nacional e internacional.

“Nuestra obligación es la procuración de justicia con base en las atribuciones que nos otorga la Constitución... nada ni nadie por encima de la ley”, afirmó Raúl Armando Jiménez Vázquez.

FGR reclama a Estados Unidos confidencialidad

Otro punto de fricción es la difusión pública de la información que sirve de base para el pedimento, lo cual, según la FGR, pone en riesgo el debido proceso.

Por esta razón, la comunicación que se enviará a la SRE exigirá que la información sea entregada por vías que garanticen la confidencialidad para que la fiscalía pueda fijar una posición institucional definitiva.

Es importante precisar que el proceso se encuentra actualmente en la etapa de medida cautelar y no en un procedimiento de extradición formal, el cual implicaría etapas adicionales ante el Poder Judicial y la propia Cancillería.

La FGR esperará la respuesta de Estados Unidos para realizar un segundo análisis y determinar si la petición se ajusta a lo dispuesto en el artículo 11 del Tratado de Extradición Bilateral entre México y Estados Unidos.

Finalmente, la FGR reiteró que se están llevando a cabo investigaciones propias sobre los hechos referidos ocurridos en territorio nacional, reafirmando su compromiso con la defensa de la soberanía nacional.