Durante la mañanera del pueblo este 30 de abril, la presidente Claudia Sheinbaum arrancó fijando su postura sobre el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya ante la solicitud de extradición de parte de Estados Unidos.

Por lo que Sheinbaum exigió pruebas y advirtió trasfondo político, pues conforma a la jurisdicción de México “tiene que haber pruebas contundentes para que se gire una orden de aprehensión”.

Ya que “si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”, expresó de manera contunden la presidenta Sheinbaum

Las palabras de la presidenta de México llegan luego de que el pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y a nueve funcionarios mexicanos de delitos relacionados con narcotráfico y armas ligados al Cártel de Sinaloa.

🔴 SHEINBAUM EXIGE PRUEBAS A EU Y NIEGA ENCUBRIR A FUNCIONARIOS



La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno no protegerá a nadie que haya cometido delitos, tras las acusaciones de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros… pic.twitter.com/lLdbKe6uns — Círculo de Poder (@circulo_depoder) April 30, 2026

FGR deberá ser quien proceda ​​sobre caso Rocha Moya: Sheinbaum

Ante la solicitud de extradición de Estados Unidos sobre Rocha Moya y otros funcionarios, la presidenta Sheinbaum dejó en claro que la Fiscalía General de la República (FGR) deberá ser quien proceda ​​sobre el caso bajo las jurisdicciones de México.

“FGR señaló que iniciará una investigación para conocer si existen datos de prueba que establezcan que la acusación hecha por las autoridades estadounidenses cuenta con fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Por lo que Sheinbaum recalcó que la FGR es la autoridad competente para “recibir pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana … de encontrar elementos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción”.

Así como Sheinbaum también aseguró que no se cubrirá a nadie “lo he dicho siempre y vamos actuar de forma clara”.

Rubén Rocha Moya rompe el silencio por acusación en Estados Unidos (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Sheinbaum no permitirá injerencia de Estados Unidos: Verdad, justicia y defensa de la soberanía

Ante los alegatos, Sheinbaum terminó su posicionamiento sobre el caso Rocha Moya apuntado que no permitirá la injerencia de Estados Unidos, pues en México se vela por la “verdad, justicia y defensa de la soberanía”.

“Debe quedar sumamente claro, bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente a l pueblo de México. Verdad, justicia y defensa de la soberanía”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

A lo apuntó la mandataria mexicana que de no existir pruebas sobre los señalamientos de Estados Unidos “es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”.

Mensaje completo de Claudia Sheinbaum sobre caso Rocha Moya

"Al pueblo de México: El 28 de abril por la noche, la SRE recibió 10 documentos solicitando la detención provisional con fines de extradición para 10 ciudadanos mexicanos. El 29 de abril, la misma SRE, de acuerdo con el marco normativo vigente, turnó la información a la FGR para la evaluación de las solicitudes conforme a la legislación mexicana.

El miércoles 29, al mediodía, el Departamento de Justicia de Estados Unidos para el distrito de Nueva York hizo público el levantamiento de cargos contra 10 ciudadanos mexicanos, entre los que se encuentra el gobernador en funciones de Sinaloa, el senador por Sinaloa y el alcalde de Culiacán.

Anexo a esta acusación, publicó un documento denominado Acusación de reemplazo bajo reserva esto lleva un extrañamiento del jurídico de relaciones exterior, dado que estos procedimientos son confidenciales acorde con los tratados en la materia.

Ayer por la tarde, la FGR emitió un comunicado donde establece lo siguiente: con fundamento en la Constitución, el Código Nacional y las leyes aplicables en la materia, es obligación de la Fiscalía a través de la Fiscalía especial para asuntos internacionales analizar la documentación recibida con la finalidad de establecer con toda exactitud establecer si existen los elementos probatorios para tal fin y, en su caso, determinar la viabilidad de la solicitud.

De manera paralela, la FGR señaló que iniciará una investigación para conocer si existen datos de prueba que establezcan que la acusación hecha por las autoridades estadounidenses cuenta con fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión.

La propia Fiscalía estableció que la legislación mexicana señala que para solicitar una orden de aprehensión se debe presentar datos de prueba que infieran en la posibilidad de que una persona ha cometido un delito.

Desde que asumí la Presidencia, juré hacer respetar la Constitución y las leyes, asimismo asumí el firme compromiso de velar por el bienestar del pueblo y la defensa de la soberanía nacional. México es un país grandioso, con un pueblo generoso y trabajador. México establece una relación de iguales con todas las naciones, nunca de subordinación y menos de entreguismo.

Como presidente de la república mi posición ante estos hechos es verdad, justicia y defensa de la soberanía. Es decir, si la FGR, que es la autoridad competente recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana o, en su propia investigación, encuentra elementos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción.

Lo he dicho siempre y vamos actuar de forma clara, nosotros no vamos a encubrir a nadie; sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político.

Debe quedar sumamente claro, bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente a l pueblo de México. Verdad, justicia y defensa de la soberanía”.