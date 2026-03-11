Héctor Santana es un político mexicano que actualmente se desempeña como presidente municipal de Bahía de Banderas. Si quieres conocer más sobre su trayectoria, continúa leyendo.
¿Quién es Héctor Santana García?
Héctor Javier Santa García es un político y abogado mexicano, reconocido por ser el presidente municipal de Bahía de Banderas, Nayarit.
Durante su administración ha impulsado proyectos relacionados con seguridad pública, infraestructura y promoción del desarrollo económico y turístico en la región.
¿Qué edad tiene Héctor Santana García?
Héctor Santana nació el 28 de febrero de 1985 en Nayarit, por lo que actualmente tiene 41 años.
¿Héctor Santana García tiene esposa?
Sí, Héctor Santana está casado con Margui Zúñiga.
¿Qué signo zodiacal es Héctor Santana García?
Al haber nacido el 28 de febrero, Héctor Santana es Piscis, signo que se caracteriza por ser sensible, intuitivo y comprometido.
¿Héctor Santana García tiene hijos?
Sí, Héctor Santana tiene 3 hijas junto a su esposa.
¿Qué estudió Héctor Santana García?
Héctor Santana García tiene una licenciatura en Derecho.
¿En qué ha trabajado Héctor Santana García?
Héctor Santana se ha desempeñado en varios cargos de la administración pública, como:
- Director general de auditoría en la Auditoría Superior de Nayarit
- Secretario académico de la UT
- Diputado local de la XXXI Legislatura