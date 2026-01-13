Carlos Bautista Tafolla, diputado local en Michoacán, descartó que Samuel García Rivero, extitular de Relaciones Públicas y Protocolo en el gobierno de Carlos Manzo, fuera parte del Movimiento del Sombrero.

“Era del círculo cercano de las invitaciones… pero no tenia nada que ver con el Movimiento del Sombrero, es algo que nos cae muy fuerte, sobre todo por la habilidad de Carlos para descubrir a las personas que estaban cometiendo actos raros” Carlos Bautista Tafolla. Diputado del Movimiento del Sombrero

Así lo dijo luego de su detención y vinculación a proceso, en cuya audiencia se reveló que dio información a cambio de drogas.

Tafolla revela que Samuel García Rivero trabajó con político del PRI en la Cámara de Diputados

Carlos Bautista Tafolla aseguró que no sabe con qué político del Partido Revolucionario Institucional (PRI) trabajó Samuel García Rivero, pues en el currículum que presentó para entrar a trabajar al gobierno municipal de Uruapan, Michoacán, señaló que laboró como asesor en la Cámara de Diputados.

Dijo que fue asesor de un diputado del PRI pero no supieron con quién debido a la protección de información personal que promovió el propio Carlos Manzo.

Tafolla insiste en investigar motivos políticos en asesinato de Carlos Manzo

Carlos Bautista Tafolla dijo que sigue creyendo que se trata de un crimen político y que aunque no tiene nada personal contra los políticos señalados, Carlos Manzo señaló a:

Dijo que no va a descansar para saber el quién fue el auto intelectual del asesinato de Carlos Manzo y que confía que la presidenta Claudia Sheinbaum lo anunciará a pesar de los ataques que actualmente hacen en su contra desde Morena.

Juan Manzo, hermano de Carlos Manzo, junto con Tafolla insiste que aunque se ha detenido a Samuel Garcia Rivero, se debe seguir investigando la linea política.

Samuel Garcia Rivero siguió trabajando en gobierno municipal Uruapan 2 meses más

Carlos Bautista Tafolla, informó que la presidenta Grecia Quiroz le dijo que Samuel García Rivero siguió trabajando en el ayuntamiento de Uruapan hasta el 6 de enero de 2026, es decir, dos meses después del asesinato.

Grecia Quiroz ya había dicho que Samuel García Rivero no era parte del Movimiento del Sombrero.