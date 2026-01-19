Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, acusó una nueva campaña de desprestigio en su contra, ahora con un “romance inventado”.

De acuerdo con la alcaldesa, ahora buscan desprestigiarla al afirmar que existe un supuesto romance entre ella y el diputado independiente, Carlos Tafolla.

Esto a poco más de dos meses del asesinado de su esposo, Carlos Manzo, quien fue atacado a balazos en un evento relacionado con el Día de Muertos el 1 de noviembre de 2025.

Grecia Quiroz denuncia romance inventado con Tafolla; “me da risa”

Grecia Quiroz compartió que desde redes sociales se le ha desprestigiado constantemente, con inventos como un supuesto romance con el diputado local, Carlos Tafolla.

La alcaldesa de Uruapan señaló que incluso le da risa lo que le dicen e inventan para desprestigiarla y al Movimiento del Sombrero.

“Sabemos que en las redes sociales me han desprestigiado a más no poder y no se cansan y a mí me da a veces risa de todo lo que dicen, que si aquí con mi compañero Carlos Alejandro (Tafolla), tenemos un romance y que tantas cosas” Grecia Quiroz

Sin embargo, reiteró que “este movimiento está más fuerte que nunca, le pese a quien le pese” y por eso va a dar de qué hablar y continuará “caminando con la gente”.

Grecia Quiroz niega romance con Tafolla; “tiene una gran mujer a su lado”

Por otra parte, resaltó que no hay ningún conflicto con la familia de Carlos Tafolla ante los rumores de su supuesto romance.

De acuerdo con Grecia Quiroz, conoce, quiere y respeta a la esposa de su compañero de movimiento.

Asimismo, expresó su admiración por la esposa de Carlos Tafolla, a quien calificó como “una gran mujer”, de quien ha recibido mucho apoyo.

“Conozco a su familia, conozco a su esposa, la quiero mucho, la respeto, tiene una gran mujer a su lado, una gran familia” Grecia Quiroz

Cabe señalar que el rumor de un romance entre los compañeros de movimiento se dio luego de la difusión de un video creado con IA, donde se les ve acercándose mucho.