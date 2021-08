¿Quién es Azucena Uresti, periodista amenazada por el Mencho?

La periodista Azucena Uresti fue amenazada por el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, a través de unos videos difundidos en redes sociales.

De acuerdo con el video del CJNG, medios como Milenio, donde participa Azucena Uresti, tiene noticieros que apoyan a las falsas autodefensas y difunden noticias falsas a cambio de dinero.

Asimismo, acusaron a Azucena Uresti de esconderse detrás de un medio para golpear directamente a “el Mencho” y al CJNG.

Al enterarse de la amenaza, el gobierno dijo que protegerá a Azucena Uresti y a medios de comunicación amenazados por el Mencho.

Pero ¿Quién es Azucena Uresti?

Azucena Uresti es originaria de Monterrey, Nuevo León y egresada con mención honorífica de la Facultad de Ciencias de la comunicación de la UANL con especialidad en periodismo.

Inició como redactora y productora y redactora en “Terra Networks” portal informativo donde obtuvo sus primeras entrevistas, entre la que destaca una a Vicente Fox, cuando fue presidente.

En 2005 Azucena Uresti ingresó a Multimedios Radio, donde condujo programas de noticias y contribuyó como reductora para los portales del grupo.

Para 2006, ya conducía su primer programa de televisión “Telediario Nocturno Fin de Semana " y Telediario Expréss” para continuar conduciendo “Telediario Nocturno” el noticiero con más reating en Nuevo León.

En 2008, Azucena Uresti fue una de las fundadoras de Milenio Televisión en la Ciudad de México y fue titular de un espacio informativo en dicho canal a partir de 2014.

Actualmente conduce su programa “Azucena por Milenio” por la noche y en el Canal 6 Telediario con Azucena Uresti por la mañana. Asimismo, cuenta con un espacio noticioso en Radio Fórmula por las tardes.

El CJNG acusó que medios como Milenio, Televisa y El Universal, pero especialmente a Azucena Uresti de apoyar a falsos autodefensas presentando información incorrecta.

Además, la acusa a Azucena Uresti de esconderse detrás de su noticiero para atacar directamente al CJNG, por lo que lanzó una amenaza directa a la periodista.

“El Mencho” le recomendó a Uresti que “le baje de huevos” y deje de tirarle al CJNG porque, de no hacerlo, la encontrará y hará que se coma sus palabras aunque lo acusen de feminicidio.

“A ti Azucena Uresti una cosa te hago saber, no seas pendeja y bájale de huevos, porque te aseguro que si no le bajas de huevos y sigues tirándome, te lo aseguro que donde sea que estés, doy contigo y te haré que te comas tus palabras aunque me acusen de feminicidio porque no me conocen a mí Rubén Oseguera Cervantes”

