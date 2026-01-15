El exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, hizo frente al vínculo que tiene con Samuel García Rivero, el exfuncionario de Uruapan que está implicado en el caso Carlos Manzo.

Ildefonso Guajardo dejó claro que su vínculo con Samuel García terminó y que nunca lo recomendó a Carlos Manzo como dicen las especulaciones.

Ildefonso Guajardo habla de su vínculo con Samuel García por el caso Carlos Manzo

La detención de Samuel García, quien trabajó para Carlos Manzo, por el asesinato del exalcalde de Uruapan llevó a que saliera a la luz su vínculo con Ildefonso Guajardo.

Sin embargo, a través de X el exsecretario de Economía aclaró que sí conoce a Samuel García, pero terminaron relaciones desde años atrás.

Ildefonso Guajardo explicó que si bien Samuel García “colaboró” en la LXV Legislatura, en donde se coincidió con Carlos Manzo, tras concluir su diputación también terminó su lazo con el implicado en el asesinato del alcalde de Uruapan.

“Samuel “N” colaboró en la LXV Legislatura, donde tuve el privilegio de ser compañero del Diputado Carlos Manzo. Al finalizar mi periodo en la Cámara de Diputados el 31 de agosto de 2024, concluyó la relación laboral con dicha persona (Sic)”. Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía.

Asimismo, descartó que él haya referido a Samuel García con Carlos Manzo o haya tenido algún tipo de labor para que terminaran trabajando junto en Uruapan.

Ildefonso Guajardo habla de su vínculo con Samuel García por el caso Carlos Manzo. (@ildefonsogv)

Samuel García se acercó a Carlos Manzo por la Cámara de Diputados

Ildefonso Guajardo negó tener un vínculo con Samuel García después de que terminó su cargo como diputado en 2024. Sin embargo, se conoce la Cámara de Diputados fue como se acercó a Carlos Manzo.

Según el diputado Grecia Quiroz, actual alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, Samuel García se acercó al fallecido pretextando su labor en la Cámara de Diputados.

Grecia Quiroz compartió que Samuel García entregó su currículum a Carlos Manzo compartiendo fue “asesor de un diputado del PRI”.

Sin embargo, el integrante del Movimiento del Sombrero, Carlos Bautista Tafolla dijo desconocer de qué diputado es que Samuel García fungió como su asesor, además de que Grecia Quiroz tampoco lo aclaró.