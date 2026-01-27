Ante las mantas que fueron colgadas en Uruapan, Grecia Quiroz asegura que se trata de “guerra sucia” en contra del Movimiento del Sombrero; “son capaces de todo”, asevera.

“Si fueron capaces de quitarle la vida a Carlos (Manzo), van a ser capaces de cualquier cosa para desestabilizar este gobierno”. Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan

Lo señalado por Grecia Quiroz se da en respuesta de los mensajes que fueron colocados en el parque nacional Barranca de Cupatitzio, en Uruapan, Michoacán, contra funcionarios de seguridad.

Grecia Quiroz denuncia “guerra sucia” contra Movimiento del Sombrero tras mantas en Uruapan

En conferencia de prensa con varios integrantes de Movimiento del Sombrero, Grecia Quiroz aseveró que las mantas encontradas forman parte de una guerra sucia de los opositores.

Acorde con lo señalado por Grecia Quiroz, sus adversarios son capaces de desestabilizar su gobierno a cualquier costo, atribuyéndoles a su vez el asesinato de su esposo, Carlos Manzo.

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan. (Facebook/Grecia Quiroz )

Grecia Quiroz lamentó la línea que estarían tomando sus adversarios; en cambio, espera que cambien su estilo de juego a uno limpio como lo hace el Movimiento del Sombrero.

La alcaldesa aclaró que dio aviso inmediato a las autoridades para iniciar las investigaciones correspondientes. A su vez, aseveró que ningún funcionario de su administración está coludido con el crimen organizado.

Quiroz también señaló que están a la espera de la investigación de la Fiscalía General del Estado de Michoacán que confirme o descarte los señalamientos contra el ayuntamiento de Uruapan.

CJNG instaló “narcomantas” en Uruapan: señalan a varios funcionarios del ayuntamiento

La mañana del domingo 25 de enero apareció una manta que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se atribuyó, frente a la Glorieta de la Fuente, en Uruapan.

En la manta, el CJNG se deslinda de los hechos recientes de Uruapan, como robos y viviendas baleadas, ya que se dedican a cuidar al pueblo de “esta bola de lacras”.

Por lo mismo, denunciaron que hay varios extorsionadores y “chapulines” algunos dentro de la seguridad pública de Uruapan, entre los mencionados el jefe de escoltas de Carlos Manzo, José Manuel Jiménez.

El CJNG advirtió al pueblo de Uruapan el no apoyar a:

General Francisco Javier Nieto, secretario de Seguridad de Uruapan

Martín Galván Romero, director operativo del SSP de Uruapan

Luis Manuel Esquivel Orozco

Secretario del ayuntamiento, Arturo Ramírez Rivas

El grupo descartó estar en contra del gobierno de Uruapan; es decir, de Grecia Quiroz, sólo quieren que “trabajen parejo” en vez de apoyar a personas como “el 18”, “14 o “el Fello”.