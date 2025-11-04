El Movimiento del Sombrero fue fundado por Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán antes de ser asesinado.

Carlos Manzo además de ser el alcalde de Uruapan, Michoacán que llegó a su cargo bajo una candidatura independiente y el apoyo ciudadano fundó el llamado “Movimiento del Sombrero”.

Esto como parte de un movimiento político originario de Uruapan, que tomó fuerza en las elecciones 2024 y tenía proyección para las elecciones 2027, en las que se elegirá nuevo gobernador en Michoacán.

¿Qué es el Movimiento del Sombrero fundado por Carlos Manzo y quién lo va a suceder?

El “Movimiento del Sombrero”, es una organización política que reúne a los sectores populares como campesinos, comerciantes, jóvenes que encontraron en esta estructura un orgullo de pertenecer a Uruapan con el lema “con el sombrero en alto”.

Carlos Manzo, quién tenía trayectoria política dentro de la Cuarta Transformación, encontró en su propio “Movimiento del Sombrero”, una representación de sus ideales para poner un alto a la violencia y organizaciones criminales en Uruapan.

Acompañado de estos sectores, así como de otros legisladores independientes y más es que en las elecciones 2024, el “Movimiento del Sombrero” tomó fuerza entre los habitantes de Uruapan, el cuál también hacía referencia a los sombreros elaborados con palma de Sahuayo, propios de la región.

Mismos sombreros que también eran utilizados como un símbolo por Carlos Manzo, fundador de este “Movimiento del Sombrero”.

Ahora tras el asesinato de Carlos Manzo, otros perfiles figuran entre el “Movimiento del Sombrero” como Carlos Bautista Tafolla, diputado , también Araceli Mendoza Arias, diputada federal por el distrito 9 de Michoacán, y Víctor Hugo de la Cruz Salcedo, regidor herido en ataque al alcalde de Uruapan, todos del mismo movimiento.

De igual forma y tras su emotivo discurso de despedida, Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, quién podría ser la próxima presidenta municipal, debido a que fue propuesta para este cargo por Carlos Bautista Tafolla ante el Congreso de Michoacán.

Además de ser considerada como la persona más cercana a Carlos Manzo, así como al proyecto, por conocerlo desde sus inicios.

Cabe recordar que en una entrevista realizada a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan antes de su asesinato por el periodista Samuel Ponce Morales, le preguntó quién podría ser su sucesor en caso de qué pudiera morir.

A lo que el entonces alcalde de Uruapan respondió que constitucionalmente estaba determinado quién podría sucederlo en su cargo, pero respecto a su “Movimiento del Sombrero” él confiaba en que había compañeros y compañeras que lo han seguido desde sus inicios “que traen la camiseta bien puesta y el sombrero bien puesto” para continuar el trabajo que han ido realizando.

A pesar de la muerte de Carlos Manzo, Carlos Bautista Tafolla, diputado del Movimiento del Sombrero asegura que este seguirá y que ahora lo acompañan millones de personas.