Samuel García Rivero, exsecretario de Relaciones Públicas y Protocolo en Uruapan, es señalado de vender información de Carlos Manzo para su asesinato.

Fue el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana quien dio a conocer la detención de Samuel García Rivero, como el informante clave para el crimen contra el ex alcalde de Uruapan.

¿Quién es Samuel García Rivero? Ex secretario de Relaciones Públicas y Protocolo en Uruapan

Samuel García Rivero era el secretario de Relaciones Públicas y Protocolo en Uruapan, Michoacán elegido por Carlos Manzo, tal como confirmó la actual alcaldesa, Grecia Quiroz.

Acorde con el Registro Nacional de Detenciones, Samuel García Rivero fue aprehendido por la SSPC el 8 de enero alrededor de las 15:55 horas en Uruapan.

Esto bajo la acusación de dar el itinerario de Carlos Manzo el 1 de noviembre, a Josué Elogio N (también detenido) y quien lo envió al grupo de WhatsApp con el resto de implicados.

¿Quién es Samuel García Rivero? (Captura )

¿Qué edad tiene Samuel García Rivero?

Se desconocen diversos detalles de la vida de Samuel García Rivero; entre ellos, su fecha de nacimiento y en consecuente, su edad.

¿Quién es la esposa de Samuel García Rivero?

La familia de Samuel García Rivero no se ha pronunciado tras su detención y Grecia Quiroz no reveló si el ex secretario de Uruapan tendría pareja.

¿Samuel García Rivero tiene hijos?

Se desconoce si Samuel García Rivero, señalado como un hombre atento, tendría hijos.

Samuel García Rivero afirma no estar arrepentido en audiencia por el asesinato de Carlos Manzo (Eduardo Díaz/SDPnoticias )

¿Qué estudió Samuel García Rivero?

El perfil de LinkedIn menciona que Samuel García Rivero es titulado en Administración y Gestión de Empresas por el Instituto Carlos Lindbergh.

Sin embargo, en el Registro Nacional de Profesionistas no se encontró ninguna cédula con su nombre.

¿Quién es Samuel García Rivero? (Captura de pantalla)

¿En qué ha trabajado Samuel García Rivero?

Samuel García Rivero señala que fue coordinador de Logística y Eventos Gubernamentales de la Cámara de Diputados, lo cual fue mencionado por Grecia Quiroz en conferencia de prensa.

Sin embargo, la página de internet del gabinete de Uruapan no está disponible por lo que no se tienen detalles del currículum de Samuel García Rivero.

Aunque se mencionó que previo a convertirse en secretario de Relaciones Públicas y Protocolo de Uruapan, era asesor de un diputado del PRI, sin tener su nombre.

Samuel García Rivero no se arrepiente de haber entregado a Carlos Manzo

En la audiencia de vinculación a proceso de Samuel García Rivero, el ex secretario dijo no estar arrepentido de filtrar información de Carlos Manzo, ya que su relación se había desgastado por la carga de trabajo.

Al respecto, Samuel García Rivero declaró que Carlos Manzo no le permitía ver a su hija; el ex secretario siguió laborando en el ayuntamiento de Uruapan hasta el 6 de enero, dos días antes de su detención.

Además se reveló que el precio de la misma fueron dos sobres de cocaína y el intercambio constante y fue de esta manera que conoció a Josué Elogio siete meses atrás, con la compra cotidiana de droga.

Samuel García Rivero es ajeno al Movimiento del Sombrero: Grecia Quiroz

Tras darse a conocer la detención de Samuel García Rivero, Grecia Quiroz aseveró que el ex secretario de Uruapan no forma parte del Movimiento del Sombrero fundado por Carlos Manzo.

Acorde con Grecia Quiroz, Samuel García Rivero llegó posterior a ganar las elecciones de 2024, lo cual fue ratificado por Carlos Bautista Tafolla en entrevista posterior, sin dar mayor información.

Samuel García Rivero fue el informante clave para perpetrar asesinato de Carlos Manzo

El domingo 11 de enero, Omar García Harfuch reveló que fue detenido Samuel García Rivero por su papel de informante en el caso Carlos Manzo el 1 de noviembre, con itinerario, fotos y ubicación precisa.

Por lo mismo, fue detenido por homicidio calificado y lesiones junto a Josué Elogio N, sin embargo, Samuel Garcia Rivero tendría antecedentes penales por robo a negocio y lesiones dolosas.