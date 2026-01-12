Samuel García Rivero o Samuel N fue detenido en últimos días por el asesinato de Carlos Manzo, su papel resulta relevante pues es el responsable desde el interior del gobierno municipal de Uruapan de dar información clave para que la célula criminal pudiera matarlo el 1 de noviembre.

“Samuel N, el día de los hechos, le informó a Josué Elogio N, los detalles del itinerario de Carlos Manzo, así como los movimientos que realizaba… por el evento del Festival de las Velas… le informó sobre los retrasos del alcalde, los horarios en que saldría de la Casa de Cultura… Samuel N es quien envió una fotografía donde informa a Josué Elogio que se concentraría (Carlos Manzo) en la explanad, la cual llega finalmente al chat del grupo de Jorge Armando N, alias Licenciado…” Omar García Harfuch. SSPC

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que Samuel García Rivero era el director de Relaciones Públicas y Protocolo en el gobierno local de Uruapan, Michoacán, y manejaba el itinerario y agenda de Carlos Manzo.

Samuel García Rivero hizo llegar fotos y ubicación de Carlos Manzo a asesinos

Samuel García Rivero incluso tuvo movilidad a 600 metros de la escena del crimen el mismo 1 de noviembre, es decir, en la explanada del centro de Uruapan.

Otro detenido fue Josué Elogio N, un taxista mediante quien la célula delictiva tuvo conocimiento del itinerario de Carlos Manzo.

Samuel N incluso envió una foto de Carlos Manzo y la información de que estaría en la explanada la noche del 1 de noviembre.

Samuel García Rivero, con antecedentes penales, era parte del gabinete de Carlos Manzo

Los delitos por los que Samuel García Rivero fue detenido, junto con el taxista Josué Elogio N, son homicidio calificado y lesiones.

No obstante, se sabe que tiene antecedentes penales por lesiones dolosas y robo a negocio.

La detención de Samuel García Rivero se dio en el marco de 10 funcionarios interrogados, incluida Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular de Carlos Manzo, quien fue detenida y liberada esta misma semana.

Al momento suman 15 detenidos, los siete guardias de seguridad y ocho relacionados a la célula criminal, taxistas y el mencionado funcionario.