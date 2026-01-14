El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) avaló el registro de los nombres Carlos Manzo y Movimiento Independiente del Sombrero como propiedad intelectual de la presidenta municipal Grecia Quiroz.

Estas solicitudes fueron dadas a conocer públicamente a finales de noviembre de 2025, cuando el director general del IMPI, Santiago Nieto, confirmó que ambas peticiones estaban en proceso de análisis.

Fue la propia dependencia federal la que compartió que Grecia Quiroz obtuvo la concesión de Carlos Manzo y Movimiento Independiente del Sombrero, número 3506523 y 3506474, con vigencia hasta 2036.

Mural en honor a Carlos Manzo (Especial)

Grecia Quiroz es la única facultada para usar los nombres “Carlos Manzo” y “Movimiento del Sombrero”

El registro de las marcas “Carlos Manzo” y “Movimiento del Sombrero” permiten a Grecia Quiroz utilizarlos en actividades políticas y sociales, según establecen los términos del IMPI.

Además, Grecia Quiroz podrá proteger ambos nombres de los plagios que comenzaron a surgir en otros estados bajo el nombre de “La Sombreriza”, los cuales no eran afines a este movimiento o a Carlos Manzo.

Este registro también faculta a Grecia Quiroz para realizar:

Asesoría en materia de organización

Participación democrática

Representación de intereses sociales ante autoridades

El IMPI estipula que nadie puede hacer uso de estos dos registros, únicamente si estos son solicitados o autorizados por la alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz.

En caso de que se detecte los usos de los nombres “Carlos Manzo” y “Movimiento del Sombrero”, serán considerado plagio y serán eliminados o restringidos para sus usos públicos.