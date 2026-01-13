Un juez de control ordenó el lunes 12 de enero de 2026 la vinculación a proceso de dos implicados en el asesinato de Carlos Manzo, identificados por autoridades como:

Samuel ‘N’: Funcionario cercano a Carlos Manzo

Josué Eulogio ‘N’, alias El Viejito: Taxista de oficio

Ambos hombres, que además fueron puestos en prisión preventiva oficiosa, están acusados por los delitos de homicidio calificado y lesiones dolosas, en relación al asesinato de Carlos Manzo.

Samuel ‘N’ brindó información sobre Carlos Manzo a cambio de droga

Luego de la audiencia que duró casi diez horas, el juez del caso, Luis Fernando Díaz Parra, vinculó a proceso a dos hombres al considerar que los imputados actuaron de manera intencional en la planeación del atentado.

Carlos Manzo (Cuartoscuro )

En el caso concreto de Samuel ‘N’, exfuncionario municipal cercano a Carlos Manzo, el juez indicó que el imputado participó de manera sistemática como informante del crimen organizado para facilitar el asesinato del edil.

El mismo Josué Eulogio ‘N’ confesó que Samuel ‘N’, a quien conoció por medio de un familiar hace siete meses, le proporcionó información de Carlos Manzo a cambio de dosis de droga, más específicamente, cocaína.

Incluso, acusó a Samuel ‘N’ de decir que “estaba hasta la madre” de Carlos Manzo porque “lo traía de arriba para abajo”, razón por la que, según dijo, estaba dispuesto a facilitar su asesinato.

Con las pruebas y testimonios presentados, el juez del caso finalmente determinó que Samuel ‘N’ permanecerá en El Altiplano, mientras que Josué ‘N’, en el Centro de Alto Impacto.

Omar García Harfuch: Samuel ‘N’ ya había sido detenido en 2007

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadanía (SSPC), Omar García Harfuch, informó que las capturas de ambos hombres se realizaron entre el jueves 8 y sábado 10 de enero.

Sobre el perfil de estos, añadió: “Samuel ‘N’ cuenta con antecedentes penales por lesiones dolosas en el 2007 y robo negocio en el año 2022; mientras que Josué ‘N’, El Viejito, se desempeñaba como taxista”.