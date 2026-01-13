La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, negó que Samuel García Rivero forme parte del Movimiento del Sombrero, tras la detención por presuntamente estar involucrado en asesinato de Carlos Manzo.

“Él (Samuel García Rivero) no inicia con nosotros cuando salimos a la calle con el presidente Carlos Manzo”. Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan

Acorde con declaraciones del presunto autor intelectual, en el asesinato de Carlos Manzo hubo gente cercana al alcalde que habría ayudado a perpetrar el crimen el 1 de noviembre.

Grecia Quiroz niega que Samuel García Rivero sea parte del Movimiento del Sombrero

Para medios y tras darse a conocer la presunta participación de Samuel García Rivero en el crimen, Grecia Quiroz quiso aclarar a la ciudadanía que el funcionario no está con el Movimiento del Sombrero.

Tal como mencionó Grecia Quiroz, Samuel García Rivero sólo formaba parte del ayuntamiento de Uruapan como director de Relaciones Públicas y Protocolo.

Además, Grecia Quiroz estuvo presente cuando Samuel García Rivero presentó su currículum a Carlos Manzo, en el que se incluye el cargo de asesor de la Cámara de Diputados, tras las elecciones.

Sin embargo, la alcaldesa de Uruapan aseguró que el Movimiento del Sombrero no acepta la traición, que es lo que se observa respecto a Samuel García Rivero, quien siempre se mostró atento.

En consecuencia, Grecia Quiroz aseveró que se siente enojada e impotente por la traición de Samuel García Rivero , a quien Carlos Manzo le brindó su confianza.

Grecia Quiroz habló sobre la situación legal de Yesenia Méndez

Grecia Quiroz mencionó lo referente a la que fue secretaria particular de Carlos Manzo, Yesenia Méndez, y aclaró que se trató de un citatorio de la Fiscalía General del Estado.

Aunque no mencionó si seguirá como su secretaria, Grecia Quiroz explicó que el citatorio se ha hecho a otros integrantes del ayuntamiento de Uruapan por el caso del asesinato de Carlos Manzo.

Grecia Quiroz aclaró que varios de sus compañeros de cabildo se han acercado para preguntar si pueden declarar, siempre dispuestos a trabajar con la Fiscalía.