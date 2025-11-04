Carlos Bautista Tafolla, diputado independiente de Michoacán, perteneciente al Movimiento del Sombrero, aseguró que está circulando una presunta lista de amenazas contra los miembros del movimiento que presidía Carlos Manzo.

De acuerdo con el diputado, la lista estaría presidida por su nombre; sin embargo, señaló que él como Manzo, así como sus compañeros de movimiento, saben que su vida corre riesgo pero no se detendrán en la lucha por un México mejor.

Carlos Alejandro Bautista Tafolla es un político y luchador social miembro del Movimiento del Sombrero, que fue presidido por Carlos Manzo.

De acuerdo con la página del Congreso de Michoacán, Bautista ha sido impulsor de campañas contra los baches; así como de programas de reforestación y donación de árboles.

Asimismo, logró acumular 15 mil prendas para el programa Uruapan sin frío y gestionó la entrega de más de 900 colchoneras para personas de escasos recursos en el municipio.

Carlos Bautista Tafolla nació un 26 de diciembre de

Ya que el diputado independiente cumple años el 26 de diciembre, Carlos Bautista Tafolla nació bajo el signo zodiacal de capricornio.

Las personas capricornio son asociadas con la responsabilidad, la ambición y el pragmatismo.

Carlos Bautista Tafolla ha compartido en redes sociales que está casado, por lo que sí tiene esposa.

Se sabe que Carlos Bautista Tafolla sí tiene hijos, pero se desconocen sus identidades y edades.

Carlos Bautista Tafolla tiene un doctorado en Inclusión, Políticas Públicas e Investigación por la Universidad Mexicana de Estudios y Posgrados.

Además, cuenta con un doctorado en Eco-Educación por el Instituto Universitario Puebla, así como:

maestría en Alta dirección de Empresas, por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas)

licenciatura en Relaciones Comerciales Internacionales por la Universidad Latina de América.

En el campo laboral, Carlos Bautista Tafolla se ha desempeñado tanto en el sector privado como en el público.

En el ámbito público, ha desempeñado cargos como diputado del distrito 20 de Uruapan sur (2024-2027).

Por otra parte, en el sector privado se ha desempeñado como: