Samuel Garcia Rivero, ex secretario de Relaciones Públicas y Protocolo en el gobierno municipal de Uruapan con Carlos Manzo, no está arrepentido de filtrar información para el asesinato cometido el 1 de noviembre.

Así se reveló en la audiencia en la que fue vinculado a proceso junto con el taxista Josué Elogio N, de acuerdo con el reporte del periodista César Cabrera en el programa de Azucena Uresti en Grupo Fórmula.

Samuel Garcia Rivero recibió cocaína como pago por la información para el asesinato de Carlos Manzo

En la audiencia se informó, por parte del taxista y narcomenudista Josué Elogio N, que le pago a Samuel García Rivero con dos grapas de cocaína por la información proporcionada y existía la promesa constante de intercambio de droga por información interna.

Samuel Garcia Rivero compraba constantemente cocaína a Josué Elogio N y se conocían de siete meses atrás, lo cual facilitó el intercambio de información.

Otro elemento más que facilitó el cambio de información sin que Samuel Garcia Rivero tuviera interés por un pago costoso fue que Carlos Manzo le cargaba mucho trabajo y no le daba permiso para ver su hija.

Ello generó una relación desgastada por lo que dijo no se arrepiente de haber dado información para su asesinato.

En ese contexto, se reveló la existencia de un nuevo capo del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el caso, que seria el M2, presunto jefe del taxista Josué Elogio N y otros transportistas.

Samuel Garcia Rivero siguió trabajando en el municipio de Uruapan hasta el 6 de enero

Carlos Bautista Tafolla, diputado del Movimiento del Sombrero, informó que la presidenta Grecia Quiroz, le dijo que Samuel Garcia Rivero siguió trabajando en el ayuntamiento de Uruapan hasta el 6 de enero de 2026, es decir, dos meses después del asesinato.

Sobre Yesenia Méndez, secretaria particular de Carlos Manzo y Grecia Quiroz, dijo que la destruyeron moralmente y apoya que ella no tiene nada que ver tras ser detenida y liberada horas después.

Carlos Bautista Tafolla insistió en la participación de Estados Unidos en temas de seguridad en México debido a que en el caso de Carlos Manzo estuvieron involucrados grupos del narcotráfico.

Juan Manzo insiste en investigar fines políticos en asesinato de Carlos Manzo; Samuel Garcia Rivero le pareció “extraño”

Juan Manzo, hermano de Carlos Manzo, junto con otros allegados del expresidente municipal de Uruapan, insisten que aunque se ha detenido a Samuel Garcia Rivero, se debe seguir investigando la linea política.

“Estas detenciones… no exenta que se tengan que seguir investigando distintas líneas… como es la política… hasta ahora hemos visto a los ejecutores del crimen de Carlos pero falta también saber cuál fue el mobil… falta saber si esa motivación no tiene fines políticos” Juan Manzo. Hermano de Carlos Manzo

Aseguró que los funcionarios de Uruapan se sienten tranquilos ante detención del exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo, Samuel Garcia Rivero, a quien conoció hasta el funeral de su hermano y “me parecía una persona con una conducta extraña, diferente a la de todos los funcionarios, amigos de Carlos”.