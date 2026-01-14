Grecia Quiroz lamenta la confianza de Carlos Manzo en Samuel García Rivero

La alcaldesa del Uruapan, Grecia Quiroz, lamentó la confianza que Carlos Manzo depositó en Samuel García Rivero, quien presuntamente sería el informante clave para el asesinato de su esposo.

“Uno le da la confianza a la gente porque ves que trabaja, que da resultados y no esperas que te vayan a traicionar en algún momento”. Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan

En entrevista con López-Dóriga, Grecia Quiroz resaltó que Samuel García Rivero no formaba parte del Movimiento del Sombrero, pero Carlos Manzo puso su confianza en él y en su trabajo.

Tras darse a conocer que un cercano colaborador de Carlos Manzo es quien habría filtrado información sobre los movimientos del alcalde, Grecia Quiroz dijo que “es lamentable” este hecho.

Grecia Quiroz explicó que Carlos Manzo puso su confianza en Samuel García Rivero y en muchas otras personas, por lo que lo último que esperaba es que estas le hayan fallado.

Asimismo, Grecia Quiroz detalló que Samuel García Rivero era una de las pocas personas que sabía toda la agenda de Carlos Manzo y conocía los protocolos de seguridad, por lo que fue clave para su asesinato.

Samuel García Rivero fue detenido hace unos días por su presunta implicación en el caso de Carlos Manzo, pues filtraba información al grupo delictivo que orquestó el asesinato del alcalde en Michoacán.