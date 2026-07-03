La confirmación por las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) de una cuarta víctima mortal por la estampida del Ángel por los festejos de México vs Ecuador, destapó que el joven era Isaías Trejo de 19 años y que tras una crisis epiléptica lo dejaron a su suerte.

Tras un video difundido en redes sociales, la familia de Isaías Trejo presiona a las autoridades para que les entreguen las cámaras y encuentren a quiénes abandonaron al joven durante los festejos del partido México vs Ecuador.

Isaías Trejo fue la cuarta víctima de la estampida del Ángel de la Independencia

A diferencia de los dichos de las autoridades de la CDMX, que señalaban que la última víctima de la estampida tenía alrededor de 30 años. La familia de Isaías Trejo pudo reconocerlo luego de la difusión de sus lunares y tatuajes, aclarando que tenía 19 años de edad, cuando murió.

Sin embargo, esta desinformación no fue lo único que ha desatado incomodidad por la familia de Isaías Trejo, sino un video que comprueba que fue abandonado a su suerte durante los festejos en el Ángel de la Independencia.

Según una entrevista de la familia de la víctima a Publimetro, el video que fue difundido en redes sociales muestra que Isaías Trejo fue abandonado por tres personas que lo dejaron en la calle, le acomodaron la cabeza y se fueron.

Este muestra que de estas personas dos son hombres y una mujer, dicha femenina a quien la familia cree identificar.

Por otra parte, también argumentan que se ve que a Isaías Trejo lo abandonan con su mochila, pero luego un chavo vestido de blanco se la quita.

Ante ello, la familia de la víctima de la estampida en el Ángel ha cuestionado a las autoridades sobre su causa de muerte, pues aseguran que fue ingresado al hospital a las 10:35 pm y su muerte sucedió a la 1:45 am.

Asimismo, también han acusado que las autoridades no les quieren entregar las cámaras para que ellos hagan el rastreo de cómo sucedió todo y a dónde fueron los tres acompañantes de Isaías Trejo.

Sumado a esto, acusan que el Servicio Médico Forense no les entregó la ropa ni pertenencias de Isaías Trejo luego de que les dieron el cuerpo.

Autoridades de la CDMX aseguran que Isaías Trejo tuvo una crisis epiléptica

Mientras la familia de Isaías Trejo de 19 años de edad, cuestiona a las autoridades de la CDMX sobre la investigación alrededor de la muerte del joven. Estas han declarado que todo empezó por una crisis epiléptica.

Según información de Nadine Gasman, titular de la Secretaría de Salud de la CDMX, la muerte de Isaías Trejo sucedió tras una crisis epiléptica, pero tras ser ingresado al hospital murió por un paro cardiorrespiratorio.

“Una persona falleció por su condición médica [Isaías Trejo] tuvo una crisis convulsiva, fue inmediatamente atendido por los compañeros de emergencias pre hospitalarias, es llevado a un hospital, ahí se le atendió y ahí hizo un paro cardiorrespiratorio (...) seguramente tenía antecedentes médicos”. Nadine Gasman, titular de la Secretaría de Salud de la CDMX.

Asimismo, Gasman aseguró en entrevista con Azucena Uresti que se realizan las investigaciones pertinentes por la Fiscalía sobre la muerte de las víctimas de la estampida en el Ángel.

Asimismo, autoridades de la CDMX han difundido la prevención que los aficionados deben atender por los próximos festejos tras el partido de México vs Inglaterra el domingo 5 de junio de 2026, que se jugará en el Estadio Banorte.