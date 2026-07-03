La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a los mexicanos para celebrar con responsabilidad un posible triunfo de la selección mexicana frente a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, programados para este domingo 5 de julio.

“Hay que evitar el abuso del alcohol. Porque siempre, cuando hay abuso del alcohol, en cualquiera de estas celebraciones, puede haber problemas, mayor violencia, que está asociada al exceso de alcohol” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum pidió evitar el abuso del alcohol y las aglomeraciones masivas, luego de que los festejos por la victoria de México ante Ecuador dejaran al menos cuatro personas muertas en la Ciudad de México y otros hechos violentos en el estado de Morelos.

Claudia Sheinbaum pide evitar el abuso de alcohol en celebraciones por la selección mexicana

Durante su conferencia mañanera del viernes 3 de julio, Claudia Sheinbaum señaló que el consumo excesivo de bebidas alcohólicas suele derivar en situaciones de violencia y accidentes durante eventos multitudinarios.

Asimismo, la mandataria recomendó a los aficionados no acudir a sitios que ya se encuentren saturados y optar por otros espacios para disfrutar de los festejos durante el partido de México vs Inglaterra, al considerar que la prevención es una responsabilidad compartida entre ciudadanos y autoridades.

“A todos los que celebran el triunfo de la selección, pues también tomar con medida, evitar los excesos, los abusos del alcohol y en tercer lugar que ya lo dije pero es importante repetirlo, es actuar con responsabilidad.” Claudia Sheinbaum

De acuerdo con reportes oficiales, alrededor de un millón de personas se congregaron en el Paseo de la Reforma para celebrar el triunfo de la selección mexicana sobre Ecuador; tres personas murieron por asfixia al ser aplastadas por la multitud: un hombre de 44 años y dos mujeres de 19 y 48 años.

Una cuarta víctima, un hombre de aproximadamente 30 años, falleció en un hospital tras sufrir una crisis convulsiva acompañada de sangrado gastrointestinal.

Además, en Morelos, tres personas fueron asesinadas a balazos mientras observaban el partido en un espacio público, hechos que encendieron las alertas sobre la seguridad durante las celebraciones deportivas masivas.