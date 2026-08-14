Atlante vs Toluca se enfrentan en el inicio de la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX. El partido se juega el sábado 15 de agosto a las 17 horas por Canal 7, ESPN y Disney+.
- Partido: Atlante vs Toluca
- Fase: Jornada 4
- Torneo: Apertura 2026 de la Liga MX
- Fecha: Sábado 15 de agosto de 2026
- Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Canal 7, ESPN y Disney+
Atlante vs Toluca: a qué hora ver la Jornada 4 de la Liga MX
Atlante vs Toluca se jugará en el Estadio Banorte el sábado 14 de agosto a las 17 horas, tiempo del centro de México.
Atlante vs Toluca: ¿Dónde ver la Jornada 4 de la Liga MX?
El Atlante vs Toluca, partido de la Jornada 4 de la Liga MX, será transmitido por Canal 7, ESPN y Disney+.
- Partido: Atlante vs Toluca
- Fase: Jornada 4
- Torneo: Apertura 2026 de la Liga MX
- Fecha: Sábado 15 de agosto de 2026
- Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Canal 7, ESPN y Disney+
¿Cómo quedaron Atlante y Toluca en la Jornada 3 de la Liga MX?
Atlante dio la sorpresa de la Jornada 3 de la Liga MX al derrotar 3-2 a Cruz Azul en el Estadio Banorte.
Toluca cerró la Jornada 3 del Apertura 2026 con victoria de 3-1 sobre el Necaxa.