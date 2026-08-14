Atlante vs Toluca se enfrentan en el inicio de la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX. El partido se juega el sábado 15 de agosto a las 17 horas por Canal 7, ESPN y Disney+.

  • Partido: Atlante vs Toluca
  • Fase: Jornada 4
  • Torneo: Apertura 2026 de la Liga MX
  • Fecha: Sábado 15 de agosto de 2026
  • Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Banorte
  • Transmisión: Canal 7, ESPN y Disney+
Necaxa y Atlante reparten puntos en la Jornada 1 de la Liga MX.
Atlante busca su segundo triunfo en el Apertura 2026 de la Liga MX. (Alex Avalos / MEXSPORT)

Atlante vs Toluca: a qué hora ver la Jornada 4 de la Liga MX

Atlante vs Toluca se jugará en el Estadio Banorte el sábado 14 de agosto a las 17 horas, tiempo del centro de México.

Atlante vs Toluca: ¿Dónde ver la Jornada 4 de la Liga MX?

El Atlante vs Toluca, partido de la Jornada 4 de la Liga MX, será transmitido por Canal 7, ESPN y Disney+.

  • Partido: Atlante vs Toluca
  • Fase: Jornada 4
  • Torneo: Apertura 2026 de la Liga MX
  • Fecha: Sábado 15 de agosto de 2026
  • Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Banorte
  • Transmisión: Canal 7, ESPN y Disney+

¿Cómo quedaron Atlante y Toluca en la Jornada 3 de la Liga MX?

Atlante dio la sorpresa de la Jornada 3 de la Liga MX al derrotar 3-2 a Cruz Azul en el Estadio Banorte.

Toluca cerró la Jornada 3 del Apertura 2026 con victoria de 3-1 sobre el Necaxa.