La Secretaría de Salud de Ciudad de México (CDMX) busca a los familiares del aficionado que murió en Paseo de la Reforma durante los festejos, ya que no ha sido identificado.

De momento, la Secretaría de Salud Pública no ha dado a conocer los nombres de los otros tres aficionados que murieron durante los festejos por el México vs Ecuador.

Tras la estampida que se vivió entre calle Berna y Paseo de la Reforma, las dependencias han enfatizado la importancia de que se celebre a la Selección con responsabilidad.

Secretaría de Salud busca a familiares de aficionado que murió en Paseo de la Reforma (Captura de pantalla)

Buscan a familiares de aficionado que murió en festejos de Paseo de la Reforma

La Secretaría de Salud de CDMX hace un llamado a localizar a los familiares de un hombre que no ha sido identificado, víctima de los festejos en Paseo de la Reforma.

Apuntan la descripción del aficionado que murió en Paseo de la Reforma la noche del 30 de junio:

Hombre de complexión media, de unos 25 años aproximadamente

Moreno claro

Cabello negro, lacio y corto medio, despeinado

Cejas pobladas

Con barba y bigote incipiente -candado ligero-

Como señas particulares mencionan que el hombre tenía:

Dos lunares visibles, uno en la comisura del labio de lado derecho y un segundo en el abdomen superior

Tiene un tatuaje que dice “Lia Renata” en el costado derecho en la zona del abdomen

Un segundo, una araña en trazo con sombreado y estilo realista bajo el ombligo del lado izquierdo

Otro tatuaje no identificado en el costado derecho, cerca del hombro o clavícula

En caso de que se tenga información sobre quién es el aficionado que murió en los festejos del México vs Ecuador, piden llamar a Locatel -55565 81111- o informar a sus familiares.

Estampida en festejos del México vs Ecuador (Graciela López / Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Se presume que el resto de las víctimas ya fueron identificadas , aunque se desconoce si sus familiares ya reclamaron sus cuerpos.

De manera extraoficial se ha revelado el nombre de dos de las víctimas de la estampida en Paseo de la Reforma, más una tercera mujer de 48 años: