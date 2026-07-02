El pasado martes 30 de junio se registró una estampida de gente en el Ángel de la Independencia que dejó como saldo 4 personas muertas; un sobreviviente logró grabar este lamentable hecho.

Brandon Rodríguez, creador de contenido, compartió varios videos en los que se muestra la desesperación de la gente tras los festejos, ante el avance de la multitud pese a la caída de personas afuera de un Starbucks.

Esto luego de que México lograra el pase a octavos de final en el Mundial 2026, cuando los fanáticos intentaban salir de la zona donde se encontraban las pantallas.

Así vivieron la estampida del Ángel de la Independencia afuera de Starbucks

Brandomm Rodríguez, testigo de la estampida, compartió un video en el que se ve la desesperación de cientos de personas aglomeradas en los carriles laterales del Paseo de la Reforma en un intento de salir de la zona más concurrida.

El video muestra cómo varias personas piden a los demás no avanzar ya que había personas en el suelo que cayeron ante los empujones que se dieron en la estampida del Ángel de la Independencia.

El creador de contenido calificó los hechos como “una verdadera tragedia” y lamentó que la gente “se emocione de más” y no entienda que debe haber calma para desalojar un espacio concurrido.

“Banda de verdad no vengan a este tipo de cosas del Zócalo o del Ángel si realmente no saben andar en la calle. Y no es que realmente no sepas…la gente se avienta, la gente no entiende” Brandomm Rodríguez

Fue cerca de un Starbucks, ubicado en la esquina de Paseo de la Reforma y Amberes, cuando cientos de personas comenzaron a gritar para que el resto se tranquilizara y permitieran a los demás levantarse para evitar una tragedia.

CDMX confirma 4 muertes tras festejos por el partido de México

La Secretaría de Salud de la CDMX confirmó que hasta el momento hay cuatro fallecimientos derivados de los festejos por la victoria de México ante Ecuador en el Mundial 2026.

Nadine Gasman informó que la cuarta la víctima fue identificada como un hombre de aproximadamente 30 años que murió por paro cardiorrespiratorio en el Ángel de la Independencia, sumándose a las tres muertes previas por asfixia.