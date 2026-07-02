César Cravioto llamó a evitar nuevas aglomeraciones durante los festejos por el Mundial 2026, como las ocurridas en el México vs Ecuador que terminaron con la vida de cuatro personas.

“Sabemos que el Ángel es históricamente el espacio de celebración, pero si pedimos que atiendan las recomendaciones. Desde las 5 de la tarde alertamos que el Zócalo y el Ángel estaban llenos”. César Cravioto

El secretario de Gobierno de CDMX pidió a la ciudadanía que atiendan las recomendaciones y no asistan a lugares ya llenos este domingo 5 de julio, cuando se celebrará el México vs Inglaterra.

Testigo relata la estampida en festejos del México vs Ecuador (Graciela López / Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

César Cravioto destaca trabajos de CDMX para evitar aglomeraciones en el Mundial 2026

Sobre lo ocurrido tras el México vs Ecuador, César Cravioto externó sus condolencias y resaltó los trabajos que la CDMX ha hecho para evitar aglomeraciones, tales como:

Instalación de pantallas desde el Zócalo hasta el Monumento a la Revolución

Proyección de partidos en el Palacio de los Deportes

Avisos constantes y operativos para evitar concentraciones masivas

En ese contexto, César Cravioto también hizo un llamado a tomar precauciones, como evitar el consumo de alcohol, para prevenir incidentes que puedan terminar en una nueva tragedia.

César Cravioto (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Fiscalía General de Justicia de CDMX investiga muertes de aficionados tras México vs Ecuador

En entrevista con Radio Fórmula, el secretario informó que la Fiscalía General de Justicia de CDMX investigará las cuatro muertes ocurridas durante las celebraciones en la capital por el triunfo de México ante Ecuador.

Aunque no entró en detalles, César Cravioto señaló que tres de las muertes estarían conectadas en una misma situación, mientras que una cuarta estuvo vinculada a la ingesta de alcohol.