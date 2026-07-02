Ante la tragedia ocurrida durante los festejos de México por la victoria del ‘Tri’ ante Ecuador en el Mundial 2026, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, compartió un mensaje en sus redes.

“Nos ha entristecido profundamente conocer la trágica muerte de cuatro personas en la Ciudad de México durante las celebraciones” Gianni Infantino

En la publicación, Gianni Infantino expresó su pesar por las 4 muertes que se registraron en medio de las celebraciones que se realizaron en la Ciudad de México (CDMX).

Al indicar que las muertes son motivo de tristeza, extendió sus condolencias a las familias y amigos de las personas que murieron en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

Gianni Infantino lamenta muertes durante festejos de México

La noche del 30 de junio, los festejos por la victoria de la selección mexicana ante Ecuador en los dieciséisavos de final del Mundial 2026, se convirtieron en tragedia.

Lo anterior debido a que en las celebraciones en el Ángel de la Independencia y Paseo de la Reforma donde se reunieron más de un millón de personas, 4 personas murieron.

Tras la confirmación de las autoridades de la CDMX sobre las muertes, Gianni Infantino compartió un mensaje en el que lamentó la tragedia registrada durante los festejos en México.

Mensaje de Infantino sobre las muertes ocurridas durante festejos (Gianni_Infantino/Instagram)

En la historia que compartió en su cuenta de Instagram, Infantino apuntó que las trágicas muertes de los aficionados mexicanos ha “entristecido profundamente” al organismo que preside.

Por ello, el presidente del organismo envió a “nombre de la FIFA y la comunidad del futbol internacional”, sus condolencias a familiares y amigos de las 4 personas que murieron en los festejos.

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