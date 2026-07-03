El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) encabezado por Clara Brugada, anunció el despliegue de acciones para reforzar la seguridad en El Ángel de la Independencia para el México vs Inglaterra.

“El gobierno de la ciudad desplegará este domingo un operativo interinstitucional con una cantidad de 40 mil servidoras y servidores públicos” Clara Brugada

Para evitar riesgos como los que derivaron en la muerte de 4 personas en los festejos del Mundial 2026 del martes 30 de junio, se desplegarán 40 mil servidores públicos.

En tanto, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, ofreció los detalles del operativo que se pondrá en marcha el domingo 6 de julio en El Angel, el Zócalo y otros puntos.

Clara Brugada anuncia operativo de seguridad reforzado para el México vs Inglaterra

La jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, informó que para el partido México vs Inglaterra del Mundial 2026 se va a reforzar la seguridad en la zona de El Ángel de la Independencia.

Al respecto, Clara Brugada indicó que para evitar riesgos de aglomeración y otras situaciones, serán 40 mil servidores públicos los que se desplegarán, sobre los cuales Pablo Vázquez explicó estos puntos:

Se desplegarán 17 mil policías de las subsecretarías de Operación Policial, Tránsito, Inteligencia, Participación Ciudadana y paramédicos del ERUM

7 mil 500 elementos estarán en el Estadio Banorte para la seguridad interior, exterior y vialidad

3 mil 300 elementos se movilizarán en el FIFA Fan Festival del Zócalo

6 mil elementos estarán en el corredor Paseo de la Reforma, es decir un 50% de presencia policial en la zona

83 brigadas especiales destinadas al retiro activo del comercio ambulante

De la misma forma, Pablo Vázquez refirió que en busca de evitar riesgos por aglomeración como ocurrió el martes 30 de junio, el aforo en el Ángel de la Independencia se reducirá notablemente.

Pablo Vázquez explicó detalles de operativo de seguridad reforzado

Luego de informar sobre el despliegue de 40 mil servidores públicos para reforzar la seguridad en El Ángel por el partido México vs Inglaterra, Pablo Vázquez explicó las acciones que se efectuarán:

Filtros de seguridad con revisiones aleatorias para evitar el ingreso de bebidas alcohólicas, pirotecnia y objetos peligrosos

Polígono de “última milla” que se implementará en el Estadio Banorte para ordenar el arribo de los asistentes

Presencia de orientadores Mundialistas que guiará a los asistentes y distribuirlos de manera segura en el corredor Reforma

Cero tolerancia al ingreso de vendedores ambulantes, motocicletas de reparto o vehículos en el polígono de mayor concentración en Reforma

Monitoreo en tiempo real por medio de sistemas de videovigilancia, drones y puestos de supervisión elevados en edificios aledaños a Reforma

Cierres estratégicos de estaciones de Metro y Metrobús para controlar el flujo masivo de personas

Atención Médica constante con la instalación de 2 puestos médicos avanzados y una zona de auxilio inmediato en el Ángel de la Independencia, con apoyo de Cruz Roja, IMSS, ISSSTE y Pemex

Uso de las 12 pantallas instaladas en calles aledañas al Zócalo y otras en Reforma para transmitir el partido y emitir mensajes preventivos permanentes